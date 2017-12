Comme nous pouvions nous y attendre, L'Heure de vérité d'Occupation Double Bali, diffusée ce dimanche 17 décembre, a été riche en révélations, moments de malaises et prises de becs.

Étonnamment, ce n'est pas tant la relation tumultueuse entre Joanie et Sansdrick qui a retenu l'attention plus que ce fameux moment où Karine s'est vidée le coeur pour dénoncer «le manque de respect» dont Karym a fait preuve à son égard tout au long de l'aventure.

Après ce long moment ayant plongé tous les candidats présents à l'intérieur de la maison Bonneville dans un malaise plus qu'évident, Alanis, première candidate éliminée de la saison, n'a pu retenir ses larmes et a donc été invitée par l'animateur Jay Du Temple à exprimer ses émotions du moment.

«Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver de partir la première semaine, parce que je me rends compte que je ne suis pas faite pour une game de même», a-t-elle confié. «Je ne fitte pas dans votre décor de filles qui capotent tout le temps pour rien et qui sautent des coches de même.»

Je ne vous comprends pas, les filles. Pourquoi faut-il tout le temps que vous vous sentiez attaquées et que vous sentiez le besoin de l'exprimer?

À cette réplique, Karine est revenue à la charge en soulignant qu'elle agissait de la sorte parce qu'elle avait eu de vraies sentiments.

Alanis a aussitôt répondu: «Let it go! Respecte-toi assez [...] Tu es comme tu es, je t'accepte. Je fais juste te dire qu'en ce moment, je ne suis plus capable de t'entendre crier de la marde.»

«Je ne me suis jamais sentie affectée par une situation de quelqu'un d'autre comme ça. Tu me stresses, tu me causes de l'angoisse», a-t-elle conclue.

Après une pause que tous les candidats ont semblé grandement apprécier, Karine a retrouvé son calme et présenté ses excuses pour s'être emportée de la sorte, soulignant qu'elle jugeait néanmoins nécessaire de faire cette mise au point avec Karym.

