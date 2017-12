Les autopsies sur les corps du fondateur d'Apotex et de sa femme ont été menées

Des autopsies ont été pratiquées samedi sur les corps du fondateur d'Apotex Barry Sherman et de sa femme Honey. La police dit maintenant attendre les résultats avant de déterminer les prochaines étapes de l'enquête.

Les milliardaires et philanthropes ont été trouvés sans vie dans leur résidence de Toronto, vendredi, et leurs morts sont considérées comme suspectes.

Plus tôt dans la journée, l'agent David Hopkinson avait souligné que les résultats des autopsies devaient être rendus plus tard samedi.

M. Hopkinson n'a pas voulu identifier formellement les victimes, mais des déclarations transmises par l'entreprise de médicaments génériques Apotex et par de nombreux politiciens ne laissent aucun doute sur l'identité des personnes décédées.

Apotex a parlé d'un événement choquant et tragique, ne manquant pas de rappeler les nombreuses causes que soutenait le couple.

Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau font partie de ceux qui ont rendu hommage aux défunts sur les médias sociaux.

«Sophie et moi sommes attristés d'apprendre le décès subit de Barry et Honey Sherman. Nos condoléances à leur famille et à leurs amis ainsi qu'à tous ceux qui ont été touchés par leur vision et leur esprit.»

La police avait été appelée à se rendre à la résidence située dans un quartier cossu du nord de Toronto juste après midi vendredi pour répondre à «une plainte médicale».

Les autorités n'ont pas voulu indiquer si les corps présentaient des signes de violence. On ne connaît ni l'heure ni la cause des décès.

La police a mentionné que des enquêteurs des crimes contre la personne font partie de l'équipe qui tente d'élucider l'affaire. Bien que ces morts soient considérées comme suspectes, les autorités ne parlent pas pour autant d'homicides.

La police de Toronto a déjà indiqué qu'elle n'était à la recherche d'aucun suspect.

Barry Sherman a fondé Apotex Inc. en 1974 avec deux employés pour en faire ultimement la plus grande compagnie pharmaceutique canadienne.

En cours de route, Barry Sherman a accumulé une vaste fortune, récemment estimée par le magazine Canadian Business à 4,77 milliards $, faisant de lui la 15e personne la plus riche au pays.

Des membres de sa famille ont toutefois lancé des poursuites à son endroit alléguant que Barry Sherman les avait éloignés de la compagnie au fil des ans.

Apotex produit plus de 300 médicaments génériques.

