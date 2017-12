La date de mariage du prince Harry et de Meghan Markle cause déjà des problèmes

C'est un cauchemar national.

Peu de temps après que le palais de Kensington annonce vendredi que le prince Harry et Meghan Markle allaient se marier le 19 mai 2018, les admirateurs de soccer ont eu un moment de panique.

La date du mariage royal tombe le même jour que la finale de l'Emirates FA Cup, un tournoi annuel pour les équipes du système anglais de la ligue de soccer. La date cause également un drôle de problème pour le Prince William, qui a été le président de l'association de soccer pendant plus d'une décennie et présente le trophée à l'équipe gagnante de la FA Cup.

Les gens ont réagi à la nouvelle sur Twitter:

When you have the Royal Wedding on the same day as the FA Cup Final... pic.twitter.com/FpcNMwkMZh — Sportdec (@SportdecApp) December 15, 2017

« Quand le mariage royal tombe le même jour que la finale de la FA Cup ... »

Just found out Prince Harry's wedding is FA Cup final day - already under the thumb. LAD he is no more. — GeraintHardy (@geraint_hardy) December 15, 2017

« Je viens de découvrir que le mariage du Prince Harry est le dernier jour de la FA Cup »

What kind of man plans a wedding on cup final day. 🙄 — JGall (@jgall1976) December 15, 2017

« Quel genre d'homme prévoit un mariage à la journée de finale de la coupe. »

The long standing tradition of a royal family member at the F.A Cup final will surely end this year with the royal wedding.



If you are a royal and asked to do it, it's probably because Harry hates you — Baz (@Bazman83) December 15, 2017

« La longue tradition qu'un membre de la famille royale soit présent à la finale de la Coupe FA se terminera sûrement cette année avec le mariage royal. Si vous êtes un membre de la royauté et qu'on vous demande de le faire, c'est probablement parce que Harry vous déteste.»

La Football Association (FA), le groupe qui organise la coupe, ne s'inquiète pas du conflit.

Le groupe a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il était « ravi » du choix de la date (ce qui ressemble à quelque chose qu'une organisation doit dire lorsqu'un membre de la famille royale est le président).

« Tout le monde à la FA est ravi pour le Prince Harry et Meghan Markle au sujet de l'annonce de leur mariage au Château de Windsor l'année prochaine », a poursuivi le communiqué de la FA. « Le samedi 19 mai promet d'être une journée merveilleuse avec une telle occasion royale suivie de l'événement phare du soccer anglais, la finale de l'Emirates FA Cup ».

La déclaration ajoute: « Avec des millions de personnes réunies pour regarder les deux événements à la maison et partout dans le monde, ce sera une journée à célébrer ».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.