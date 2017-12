Joanie lance une flèche à Sansdrick

Dans une vidéo publiée samedi sur la page Facebook d'Occupation Double, Joanie ne mâche pas ses mots. En effet, tout a commencé lorsque Joanie a admis qu'elle avait d'abord attirée par Philippe, mais qu'elle ne savait pas pourquoi. «Ça ne s'explique pas», a-t-elle admis, avant de se tourner vers Sansdrick et de lui lancer une flèche: «comme ton attirance pour ton ex», ce qui a vivement fait réagir les autres participants.

Jay Du Temple a ensuite demandé à Joanie: «Qu'est-ce que tu as sur le coeur, chère?», ce à quoi elle a répondu: «Sansdrick en général avec son ex quand je l'ai vu à la finale hier là, c'était quasiment l'autre boucle dans ma face. Il était à côté de moi et je me suis demandé ce que je faisais à côté de lui, c'était elle qui devrait être là. Quelle fille veut dealer avec ça? Ça m'a sciée en deux hier pis j'ai l'impression de m'être fait niaiser complètement, mais je me suis dit finalement, les red flags pis les hésitations que j'avais étaient peut-être fondées tsé.»

On pourra en voir davantage ce dimanche dès 18h30 à L'heure de vérité d'Occupation Double Bali.

