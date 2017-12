Ivanka Trump ne s'attendait sûrement pas à cette réaction lorsqu'elle a tweeté au Prince Harry et à Meghan Markle

Ivanka Trump a envoyé deux tweets vendredi pour féliciter le Prince Harry et Meghan Markle pour leur mariage à venir le 19 mai prochain.

Son tweet a donné la chance à des utilisateurs de Twitter de faire ce qu'ils font de mieux: être sarcastiques.

«Je souhaite à Meghan et à Prince Harry une vie d'amour, de rires et de bonheur ensemble», a tweeté Trump. «Je n'ai aucun doute que ce couple va faire des choses extraordinaires, que ce soit individuellement ou collectivement. Bravo!»

1:2 Wishing Meghan and Prince Harry a lifetime of love, laughter and happiness together. https://t.co/fgjJhCfYnr https://t.co/8YP3Nzef5I — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 15 décembre 2017

2:2 I have no doubt that this couple will do extraordinary things, both individually and collectively. Congratulations! 15 décembre 2017

Si les tweets de Trump étaient vraiment sincères, plusieurs personnes ont pensé qu'elle avait une motivation derrière ses publications.

«Ah tellement mignon mais je ne pense pas que vous allez être invités», a tweeté Mike MacCormick.

Aww how sweet but I don't think y'all are gonna get invited 🤣 — Mike MacCormick (@DFWsMrFantastic) 15 décembre 2017

«Chère Barbie du Kremlin: toujours pas d'invitation», a tweeté Karen Segall.

Dear Kremlin Barbie: still not getting an invite. — Karen Segall (@karensegall) 15 décembre 2017

«Ils ne veulent pas votre famille à leur mariage... #Triste», a écrit @TopRopeTravis.

They don't want your family at their wedding... #Sad — Top Rope Travis 🇺🇸 (@TopRopeTravis) 15 décembre 2017

D'autres personnes ont fait remarquer qu'Harry avait déjà une amitié avec une autre famille politique américaine.

Une autre personne a noté que ce n'était peut-être pas personnel, mais plutôt que la famille d'Harry n'avait pas grand chose en commun avec les Trump.

Yes. Except they already have. It's the trump kids who haven't. pic.twitter.com/2DeLMCBFJ4 — Rachel (@RachMiata) 15 décembre 2017

Si Ivanka veut vraiment aller au mariage, quelqu'un a suggéré qu'elle soit une artiste de variétés.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.