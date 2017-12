Ariana Grande travaille sur son prochain album

Ariana Grande travaille présentement sur son quatrième album. En effet, un compte fan de la chanteuse sur Instagram a publié une photo de Grande dans le studio avec la légende: «Ariana en studio récemment.»

La chanteuse y a répondu en publiant une capture d'écran de la photo avec la légende: «Je suis pas mal sûre que c'est soit vraiment vieux ou faux. Si vous vouliez une confirmation que je travaille, pourquoi n'avez-vous pas demandé?»

La chanteuse a ensuite publié un vrai Polaroid d'elle devant un ordinateur dans un studio, selon Complex. Le fil Twitter de Pop Crave a repris les photos de la diva en confirmant la bonne nouvelle.

Ariana Grande confirms she's in the studio for #AG4 on her Instagram story. pic.twitter.com/5DbgpbRGhf