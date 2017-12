À quoi ressemble une relation saine selon les experts

Une relation saine n'arrive pas par hasard. Ça prend deux personnes, cependant imparfaites, qui s'engagent à travailler pour s'améliorer.

On a demandé à des thérapeutes, des psychologues et d'autres experts des signes qui font qu'une relation est saine. Voyez ce qu'ils avaient à dire ci-bas.

1. Vous avez des attentes réalistes par rapport à l'amour.

«Tomber en amour est facile. Rester en amour est une autre paire de manches. Les relations à long terme sont difficiles! Il y a beaucoup de montagnes et de vallées. Le fait d'anticiper les défis de relations inévitables et d'avoir un plan pour passer par-dessus ensemble (sans réagir de façon excessive) est le signe d'une relation solide.» - Michele Weiner-Davis, thérapeute et auteure de Divorce Busting.

2. Vous ne prenez pas les choses de façon personnelle

«Au lieu d'assumer le pire, les couples sains vont trouver la meilleure motivation possible dans le cas d'erreurs. Vous avez oublié de ramasser le nettoyage à sec? Vous avez oublié de mettre du gaz dans la voiture? Au lieu de penser «Elle ne s'en fait pas pour moi» ou «Il pense juste à lui», ils pensent «Même les partenaires les plus aimants peuvent faire des erreurs.» - Winifred M. Reilly, thérapeute conjugale et auteure d'It Takes One to Tango.

3. Vous agissez comme une équipe, pas comme des compétiteurs.

«Même si ça peut être bon de compétitionner dans le milieu de travail ou dans un sport, ce n'est pas sain pour les couples d'être en compétition l'un contre l'autre. Appréciez votre complicité et gardez la compétition hors de votre relation.» - Douglas C. Brooks, sexologue.

4. Vous prenez la responsabilité au lieu de blâmer.

«Chaque partenaire va reconnaître un problème et va regarder comment il aurait pu y contribuer. Il y a un problème financier? Où est-ce que j'ai trop dépensé? Les tâches ne sont pas faites? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les couples sains pensent à leur contribution en premier avant de se demander où leur partenaire n'aurait pas été à la hauteur.» - Ryan Howes, psychologue.

5. Vous vous sentez en sécurité dans la relation parce que vous vous faites confiance.

«Les deux partenaires ont une confiance profonde dans la loyauté et la vérité de l'autre et ne sont pas jaloux ou suspicieux. Les couples sains se sentent aimés et ne sont pas paranoïaques. Ils savent que leur partenaire essaie de protéger la situation.» - Pepper Schwartz, professeur de sociologie et sexologue certifié.

6. Vous sortez de votre chemin pour l'autre

«Nous vivons dans une culture qui met l'emphase sur la satisfaction personnelle, mais mettre vos propres besoins en premier ou être amer à propos de mettre la priorité sur les besoins de votre partenaire n'est pas une bonne idée. Quand vous donnez vraiment à votre partenaire un cadeau émotionnel - comme d'aller souper avec votre belle-famille que vous n'adorez pas, sachez que la réciprocité est la réponse habituelle. Les gens aimants prennent soin de l'autre mutuellement.» -Weiner-Davis

7. Vous pouvez parler ouvertement à propos de tout - même les sujets sensibles.

«Le sexe, l'argent, les frustrations, le désir. Les couples sains veulent savoir ce que l'autre pense et comment il se sent même si la vérité est frustrante.» - Reilly.

8. Vous grandissez individuellement au fil du temps, et permettez à l'autre de faire de même.

«Même si vous avez aimé et apprécié votre partenaire quand vous l'avez rencontré, après des années ou des décennies, ils vont changer. Vous pouvez vous battre contre cette inévitabilité ou l'accepter. Les couples sains reconnaissent que le changement est bon et que développer son identité est un processus de toute une vie. Ils encouragent les nouveaux hobbies, les nouvelles amitiés et les nouveaux intérêts de leur partenaire. Bien sûr, c'est naturel d'avoir peur si le changement menace votre vie ou votre sens de sécurité, mais vous pouvez le communiquer et naviguer les changements ensemble. Vous avez décidé de grandir et de changer ensemble, et ça requiert un vrai partenariat.» - Howes

9. Quand vous vous chicanez, vous êtes justes.

«Ils peuvent se chicaner à propos de quelque chose d'important sans montrer un manque de respect envers l'autre. Si un de vous se crie des noms, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie communication. Un couple sain peut débattre de problématiques - même lever leurs voix - mais jamais se crier des insultes.» - Schwartz

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.