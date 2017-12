Matt Damon partage ses impressions au sujet des inconduites sexuelles

Matt Damon - un homme qui a nié toute connaissance des méfaits allégués de Harvey Weinstein et a ensuite admis qu'il savait que le producteur avait harcelé Gwyneth Paltrow - a quelques opinions sur les nombreux scandales d'inconduite sexuelle qui secouent Hollywood. Et c'est ... intéressant.

L'acteur oscarisé, qui a eu sa grande chance quand Weinstein a décroché son film Good Will Hunting, s'est entretenu jeudi avec Peter Travers d'ABC News. Pendant leur conversation, il a parlé des allégations contre le producteur déchu avec un certain manque de clarté au sujet de ce qu'il savait lui-même.

« Personne qui a fait des films pour lui ne le savait. Tout être humain aurait mis un terme à cela, peu importe qui il était. », a déclaré Damon.

Il a ajouté: « Je savais que je ne voudrais pas qu'il soit marié à quelqu'un de proche. Mais c'était l'étendue de ce que nous savions, tu sais? Et ce n'était surprenant pour personne. Donc, quand vous entendez Harvey, Harvey - je veux dire, regardez le gars. Bien sûr, il est un coureur de jupons. Je veux dire, je ne sors pas avec lui ».

Damon a également exprimé l'opinion que le harcèlement sexuel n'est pas aussi pire que l'agression sexuelle.

« Je crois qu'il y a un spectre de comportement », a-t-il dit. «Et nous allons devoir comprendre - tu sais, il y a une différence entre, tu sais, tapoter quelqu'un sur les fesses et le viol ou l'agression d'un enfant, n'est-ce pas? Ces deux comportements doivent être éradiqués sans poser de questions, mais ils ne devraient pas être confondus, n'est-ce pas? »

Mais il n'a pas arrêté là: « Vous avez le viol et la pédophilie ou quoi que ce soit, vous savez, c'est la prison. Vrai? Et c'est ce qui doit arriver. D'accord? Et puis on peut parler de réhabilitation et de tout le reste. C'est un comportement criminel, et il doit être traité de cette façon. L'autre truc est juste un peu honteux et grossier. »

Minnie Driver, qui a partagé la vedette avec Damon dans Good Will Hunting, a réfléchi à ces commentaires vendredi:

Mon Dieu, mon Dieu, SÉRIEUSEMENT?

Pendant l'interview d'ABC, Damon a donné quelques exemples de ce qu'il voulait dire.

Dans le cas de Louis CK, l'acteur de 47 ans a suggéré que le comédien a déjà payé un prix « au-delà de tout » ce dont il est accusé et Damon ne peut « imaginer qu'il refasse ces choses ». Il a également applaudi la façon dont Louis CK géré la situation:

« Quand il est sorti et il a dit, Je l'ai fait. J'ai fait ces choses. Ces femmes disent toutes la vérité. Et je me rappelle simplement avoir pensé, eh bien, c'est le signe de quelqu'un qui veut s'améliorer- nous pouvons travailler avec ça. »

Dans le cas de Kevin Spacey, il pense que le réalisateur Ridley Scott a pris une «décision d'affaires» intelligente en laissant tomber Spacey.

« Ridley a un grand film qui sort ... et personne n'est maintenant d'humeur à voir un film de Kevin Spacey », a déclaré Damon.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.