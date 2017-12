Le top 10 des champagnes à moins de 50$

Le temps des Fêtes est à nos portes, et qui dit célébrations dit champagne! Heureusement, les champagnes peuvent être moins chers qu'on pense. De nos jours, le plus grand choix de vins effervescents à la SAQ permet d'avoir une palette de prix plus variée et, donc, plus de champagnes à meilleurs prix. En voici 10 à 50,00 $ et moins qui valent vraiment le coup...

Duval Leroy Rosé Brut 50$ Code SAQ : 12666117

Duval-Leroy est l'une des maisons de champagne des plus belles et des plus reconnues, datant de 1859 et située sur la Côte des Blancs. On est en présence ici d'un rosé aux reflets roses orangés et aux parfums de zeste d'orange, de groseilles, de figues et même de torréfaction. En bouche, sa texture ample nous plaît et la bulle est immédiatement très vive dès les premières gorgées. Au goût, il surprend par son côté expressif et même un peu corsé. C'est un rosé qui a de l'étoffe et des tanins, et même une finale un peu amère. Ceci ne nuit pas du tout à son élégance, puisque sa rondeur équilibre le tout. Par contre, c'est un champagne qui se boira plus aisément en mangeant de la volaille ou de bonnes charcuteries salées.

Drappier Brut Nature Pinot Noir Zéro Dosage 49,75 $ Code SAQ : 11127234

Un champagne qui ne plaira pas à tout le monde, car il n'a pas été dosé. Le dosage représente l'ajout de la liqueur d'expédition juste après le dégorgement. C'est un mélange de vins de réserve et de sucre de canne avec lequel on remplit le reste de la bouteille. La quantité de sucre qu'on va y rajouter va déterminer le type de champagne. Un zéro dosage Brut Nature veut donc dire que dans ce champagne on a ajouté au maximum 3 grammes de sucre par litre (ce qui n'est pratiquement rien) et peut être même aucun sucre. Le sucre donne un peu de rondeur au champagne; celui-ci sera donc plus tranchant, avec un côté très minéral. De plus, il est fait avec du pinot noir, ce qui lui donne du caractère, un beau fruit et de la vinosité. On y trouve des notes de brioche, un côté poiré et des arômes floraux, presque herbacés. En bouche, il est droit, racé et expressif. Un très beau champagne à prendre avec de petites bouchées de saumon fumé ou de fromage de chèvre, par exemple.

Nicolas Feuillatte Brut Reserve 48,50$ Code SAQ : 00578187

Un champagne de la Vallée de la Marne, populaire et pour cause. C'est un vin sans trop de complexité, droit et gourmand. Son nez pâtissier, ses notes florales et son côté abricoté invitent tout de suite à la dégustation. Dosé à 12 grammes de sucre, il se situe à la limite du brut, et est même considéré surtout comme un extra-dry; c'est ce qui lui donne son côté rond. Il est bien équilibré et se boit facilement à l'apéro. Son emballage des Fêtes, sera certainement une excuse pour le donner à titre de cadeau d'hôtesse.

Lallier Grande Réserve Grand Cru Brut 47,50 $ Code SAQ : 11374251 / Lallier Grand Cru rosé 48,75 $ Code SAQ : 12560881

Constitué à 65 % de pinot noir et à 35 % de chardonnay, ce champagne issu de la Montagne de Reims a un excellent rapport qualité-prix pour un Grand Cru. La bulle y est moins fine et moins énergique que dans d'autres champagnes, puisqu' il y a vraiment ici un côté plus crémeux, plus onctueux. Au nez : la craie, le côté fleurs blanches, les baies et un côté pâtissier qui le caractérisent. En bouche : c'est crémeux et gourmand avec une finale soutenue. Idéal avec les poissons gras, le homard, les crevettes. Il existe aussi le Lallier Grand Cru en rosé à moins de 50,00 $; celui-ci a aussi une texture crémeuse, mais un côté plus « bonbon ». Sec en bouche, on y perçoit des notes de fruits secs, d'orange confite et de fruits rouges. Excellent rapport qualité-prix.

Jacquart Brut Mosaïque 47,25 $ Code SAQ : 12034216

Un champagne fait à 45 % de chardonnay, à 35 % de pinot noir et à 20 % de pinot meunier. Plusieurs crus et millésimes le composent, presque tous issus de la Montagne de Reims. Son côté boisé, ses notes de paille et ses notes briochées en disent long sur un champagne qui est fait en élevage de trois ans. Légèrement dosé à 9 grammes de sucre, il se situe dans la zone du Brut. Il est donc sec, et sa bouche est ample avec une bulle plus discrète. Son côté paille lui donne une belle place avec des croûtons à la tapenade et d'autres bouchées apéritives.

Paul Goerg Blanc de Blancs 1er cru 46,25 $ Code SAQ : 11766597 cent pour cent chardonnay

Un autre blanc de blancs, donc 100 % chardonnay, et qui est issu de premiers crus de la Côte des Blancs. Un champagne qui contient de petites bulles fines et délicates. Au nez, des arômes primaires de brioche, de réglisse et de paille. Côté texture, une sensation de plénitude, une texture crémeuse présente et une impression de velours qui tapisse la bouche. C'est un champagne discret, pas très expressif au niveau du goût et des bulles. Il est surtout sur les fruits blancs et sur des notes de beurre en bouche. Il ira très bien à l'apéritif en raison de son côté rond plus facile à boire.

Gremillet Brut Sélection 44 $ Code SAQ : 13033012

Un nouveau venu sur nos tablettes. Un champagne élaboré à partir de 70 % en pinot noir et 30 % en chardonnay. Une petite production d'une maison qui n'existe que depuis les années 80, mais qui est située sur un très beau terroir au sud de la Champagne dans la Vallée de l'Aube. Ce champagne a bénéficié d'un vieillissement de 20 mois en bouteille. Cela lui donne complexité et profondeur. Le parfum est floral et on y note des effluves de pâtisserie. On sent bien les levures en bouche. On est sur un champagne aux notes riches de paille, de figues, de compote de pommes et d'amandes. Une belle finale saline et persistante le caractérise. L'acidité est aussi présente en bouche. Un beau champagne de gastronomie, riche et complexe pour le prix. Idéal avec des bouchées aux figues, du prosciutto-melon, des mini-brochettes de poulet ou même de la dinde rôtie au four.

Chanoine Frères Grande Réserve Brut Reserve 42,75$ Code SAQ : 11766571

Un champagne élaboré à partir de trois cépages : majoritairement du pinot noir à 70%, puis du pinot meunier et du chardonnay dans une proportion équivalente à 15% chacun. Tout de suite, dès les premiers instants de dégustation, ce champagne nous plaît en raison de sa bulle élégante et bien définie. Une impression de fraîcheur désaltérante nous séduit. Une belle minéralité, un côté fin et des arômes aussi discrets qu'enjôleurs. En bouche, des notes de brioche, de nougat, de poivre blanc, de zeste d'orange sont présentes. C'est un champagne très «classique», qui présente de la retenue tout en affichant des saveurs qui se déploient petit à petit comme le vin s'aère. Très beau pour le prix. Idéal en apéro ou avec vos entrées salées du temps des Fêtes.

Louis Nicaise Brut Réserve 42,25 $ Code SAQ : 13368832 / Louis Nicaise Brut Rosé 46,50 $ Code SAQ : 13368891

Un autre nouveau produit sur nos tablettes de la SAQ et une autre très bonne valeur qualité-prix. Un premier cru de la Vallée de Marne. Ce brut sans années et fait de 40 % de chardonnay et de 30 % distribués à parts égales entre le pinot noir et le pinot meunier. La première gorgée est tonifiante et on remarque que la bulle est ferme. Des saveurs de petits fruits, de caramel, de craie et de fleurs blanches le caractérisent. Une impression de salinité aussi et d'amertume en finale nous frappe. À moins de 10 grammes de sucre, ce qui en fait un vrai brut, on a aussi un côté tranchant et pas moelleux du tout. C'est un champagne tout en minéralité avec une acidité très présente. Il trouvera son compte avec des canapés au fromage de chèvre ou avec des poissons à la chair blanche et dodue. Le brut rosé est un autre produit du même producteur à moins de 50,00 $, et c'est aussi un très bon achat.

Tribaut Schloesser 38,50 $ Code SAQ : 12398491 Blanc de Blanc cent pour cent Chardonnay / Tribaut Schloesser Brut Rosé 46,75 $ Code SAQ : 12653172

Clairement le champagne le moins cher de la SAQ ! La première gorgée donne toutefois une impression de vivacité exacerbée. Le vin gagne assurément à être aéré dans le verre. Attendez un petit moment avant de déguster. Alors se dégageront des notes plus aromatiques, et en bouche il sera plus discipliné. Vous en apprécierez d'autant plus sa minéralité si vous le dégustez avec un plateau d'huîtres ou des crevettes cocktail. Il existe aussi un brut rosé à moins de 50 $ du même producteur.