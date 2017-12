Le repas de Noël de Bella Hadid ne ressemble pas au vôtre

À chacun sa table de Noël. Tandis que certains préfèrent une décoration soignée et minutieuse avec la nourriture délicatement présentée dans la vaisselle la plus fine, d'autres, comme Bella Hadid préfère "jouer" avec la nourriture.

Pour l'édition des fêtes de fin d'années de Vogue Italia, la mannequin s'exhibe, entièrement nue, aux côtés de son amie Taylor Hill dans un luxueux décor. Les deux jeunes femmes sont entourées -et recouvertes- de raisins, de spaghettis, de rondelle de citron et d'orange... un poireau dépasse même du cadre. La table est littéralement saccagée. Certainement un repas de Noël qui a mal tourné.

Un cliché très sensuel puisque les deux top-models tiennent une langoustine dans la main...

Cependant, n'allez pas dire que les jeunes femmes qu'elles ne respectent pas la nourriture. Comme le précise Bella Hadid en description de la photo postée sur son Instagram, il s'agit de fausse nourriture: "Tout ça, c'est que des accessoires, rien n'est réel".

Elle insiste aussi sur le fait que ces poses lascives, le corps recouvert de nourritures lui permet de se sentir libre: "Merci pour votre sens artistique et pour nous avoir permis d'être libre". Sur le compte Instagram du photographe de mode Mert Alas, qui s'est occupé de la séance photo, on peut découvrir une autre photo prise pendant la préparation de la table. On y voir Bella Hadid, une cigarette aux lèvres et Taylor Hill en train de se faire recouvrir de spaghettis.