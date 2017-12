Le milliardaire Barry Sherman et son épouse retrouvés morts à Toronto

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans une résidence d'un quartier cossu de Toronto et ces décès sont considérés comme étant suspects par le service de police torontois.

L'agent David Hopkinson a refusé de révéler l'identité des deux personnes décédées, mais des membres du gouvernement ontarien ont affirmé qu'il s'agissait du milliardaire torontois Barry Sherman et de son épouse, Honey.

Le ministre de la Santé de l'Ontario, Eric Hoskins, a écrit sur Twitter que les Sherman avaient été retrouvés morts, que cette nouvelle l'avait laissé sous le choc et que les deux disparus étaient de «formidables êtres humains».

I am beyond words right now. My dear friends Barry and Honey Sherman have been found dead. Wonderful human beings, incredible philanthropists, great leaders in health care. A very, very sad day. Barry, Honey, rest in peace.