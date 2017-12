Le climat de travail à ESPN est sexiste, dit une ancienne animatrice

Une ancienne animatrice accuse ESPN d'avoir tenté de réduire au silence les femmes ayant dénoncé le climat de travail sexiste et hostile qui règne dans les studios du réseau de sports américain.

Adrienne Lawrence a fait cette déclaration sur Twitter à la suite de la publication par ESPN d'un échange de messages textes amical entre elle et un présentateur qui aurait eut un comportement inapproprié à son égard.

The Globe is releasing the full text message exchange between ESPN anchor John Buccigross and Adrienne Lawrence, a former employee who filed a sexual harassment complaint this summer. Read more: https://t.co/YApsoMMW3l pic.twitter.com/DCIiCElidJ