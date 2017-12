Quelques heures seulement après que le démocrate Doug Jones ait défait le candidat républicain Roy Moore dans la course au poste de sénateur de l'Alabama, l'extrême-droite américaine appelait à théorie du complot concernant le résultat de l'élection.

L'animateur de radio Bill Mitchell, qui anime l'émission «YourVoice America», dont le slogan est «la majorité silencieuse n'est plus silencieuse», a publié un tweet allant en ce sens mercredi. Mitchell est un partisan de Donald Trump et affiche une bannière du président sur la bannière de son compte Twitter.

I am hearing rumors that black voters from MS were encouraged to cross over into AL and vote. Anyone else hearing this? Anything to it? That might explain the 30% turnout higher than population percentage. Just reporting the rumor. December 13, 2017

«J'entends des rumeurs selon lesquelles des électeurs noirs du Mississippi auraient été encouragés à aller participer au vote en Alabama. Quelqu'un d'autre a entendu ces rumeurs? Quelque chose à propos de ça? Ça pourrait expliquer la participation électorale de 30% plus élevée que la moyenne. Je ne fais que rapporter la rumeur.»

Un tel scénario est-il vraiment possible?

«J'ai gagné ma vie en écrivant des histoires d'arnaques et de magouilles, a écrit le scénariste de Leverage («Maître Arnaqueurs», au Québec) sur Twitter. Peu de choses m'énervent autant que les scénarios d'arnaque boiteux et le racisme. Et cette histoire allie les deux»

Rogers a décidé de démantelé la théorie de Mitchell au travers de 15 tweets. Voici quelques uns d'entre eux.

1/ Okay, you racist hack, apparently I have to do this every time. Like all conspiracy theories, this falls apart as soon as one asks "How?" https://t.co/oksvKlmCVI — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«D'accord, espèce de raciste.Visiblement, je dois faire ça à chaque fois. Comme chaque théorie de conspiration, ça tombe à l'eau dès que quelqu'un demande:"Comment?"»

2/ Let's just go with the most popular right-wing conspiracy, George Soros (because, of course, you blame a Jew, you fucks) bussed in enough out of state black people to win Doug Jones the election. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Commençons avec la conspiration la plus populaire de la droite, George Soros (parce qu'évidemment, vous blâmez un Juif) a réussi à faire rentrer suffisamment de personnes noires dans un autobus pour permettre à Doug Jones de remporter l'élection.»

3/ Now he's not going to MAYBE fix an election, he's going to have himself a margin of error, And remember the conspiracy is this gave Jones the WIN, didn't PAD the win. That proves nothing. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Il ne va toutefois pas simplement s'ingérer dans l'élection, il va se laisser une marge d'erreur. Souvenons-nous que ceci a donné à Jones la victoire, ne l'a juste pas favorisée. Ça ne prouve rien.»

«Pour avoir une différence qui semble légitime, il faut tout de même se laisser un coussin raisonnable. Disons 40 000 votes.», continue Rogers.

6/ So apparently the Soros conspiracy finds 40,000 paid votes without anybody noticing. Nobody leaks. Nobody tells a friend. Not a single slip-up. That is some fucking OPSEC. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Donc Soros achète 40 000 voteurs sans que quiconque ne le remarque. Personne ne dit un mot. Personne n'en parle à personne.»

7/ We then have to bus them in. The standard transit bus carries about 45 people. School buses can go higher. Let's say 50. So that's 2 busses per hundred, 20 buses per thousand, that's about 800 buses? — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Ensuite, il faut les faire embarquer dans un bus. Le bus moyen peut transporter environ 45 personnes. Les autobus scolaires ont une capacité un peu plus grosse, disons 50. Ça fait deux bus pour 100 personnes, 20 bus pour 1000 personnes, ça fait donc 800 bus?»

8/ So, right now your brilliant conspiracy has some genius renting 800 buses from, well, how many buses does one company have, say a couple dozen companies, all on the same day, requiring 800 drivers who ALSO have to be in on it. And still. Nobody. Notices. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Donc, selon votre brillante théorie, quelqu'un loue 800 bus de, disons, une douzaine de compagnies, tous le même jour, ce qui requiert 800 chauffeurs qui sont aussi dans des autobus. Encore une fois, personne ne remarque rien.»

9/ Hey, I'll spot you somehow they go to only the voting places where not a single Moore voter will notice a busload of strangers showing up -- of course that means multiple busloads at very few stations. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Hey, je veux vous faire remarquer que, d'une quelconque façon, ils seraient allés aux seuls bureaux de vote où aucun partisan de Moore n'aurait remarqué des bus remplis d'étrangers allant voter. Évidemment, ça implique plusieurs bus dans peu de bureaux de votes. »

10/ Then these 40,000 or so fake voters -- like, the number of troops who hit Utah Beach on D-Day -- stroll in and HAVE ID SINCE ALABAMA HAS STRICT ID LAWS, and ARE ALREADY REGISTERED. Holy shit, the conspiracy! — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Ensuite, ces quelque 40 000 faux électeurs, soit environ le nombre de soldats ayant débarqué à Utah Beah lors du Jour-J [ndlr: lors du débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, une plage avait été surnommée Utah Beach], entrent dans le bureau avec leur carte d'identité, puisque l'Alabama a des règlements très stricts concernant l'identité des électeurs, et ils se trouvent déjà enregistrés. Toute une conspiration!»

11/ Somehow Soros et al had these sleeper voter ID's in place, and not on the inactive list, JUST IN CASE the GOP nominated anybody even remotely beatable. Or they managed to do so between Moore winning the primary and the election. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Saros et compagnie auraient donc réussi à avoir toutes ces fausses identités en règle et non sur la liste d'identités inactives, juste au cas où le parti républicain aurait nominé quelqu'un de facile à battre. Ou ils se seraient arrangés pour le faire entre la victoire de Moore aux primaires et l'élection.»

12/ And they did this all under the nose of Alabama Secretary of State John Merrill, a Republican, who's made it his life's work to hunt down voter fraud, and was a vocal supporter of Moore. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Et ils ont fait tout ça aux dépends du Secrétaire d'État de l'Alabama, John Merrill, un républicain qui a consacré sa vie à combattre la fraude électorale et de surcroît un ardent partisan de Moore.»

13/ 20,000-40,000 fake voters, all recruited secretly, paid somehow, transported in hundreds of buses with hundreds of drivers, no witnesses, no leaks, no paper trail, voting in dozens of stations, no witnesses, with 10k forged ID's. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Entre 20 000 et 40 000 faux électeurs, tous recrutés secrètement, payés d'une quelconque façon, qui ont voyagé dans des centaines de bus conduits par des centaines de chauffeurs, tout ça sans témoins, fuites, ou preuves écrites, dans une dizaine de bureaux de votes, toujours sans témoins et avec une dizaine de milliers de pièces d'identités trafiquées.»

14/ At least have a modicum of dignity and claim the machines were hacked. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Ayez au moins un minimum de dignité et prétendez que les machines ont été piratées.»

15/ I'm sorry, I know this is dumb, but I used to write cons & heists for a living. And very few things piss me off like sloppy heist plotting. And racism. So this is a two-fer. — John Rogers (@jonrog1) December 13, 2017

«Je suis désolé, je sais que c'est stupide, mais j'ai gagné ma vie en écrivant des histoires de magouilles et d'arnaques. Et peu de choses m'énervent autant que les scénarios d'arnaque boiteux et le racisme. Et cette histoire allie les deux.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

