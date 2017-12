On a tous notre ami foodie sur qui on se fie pour trouver les meilleures tables à Montréal. Et si vous n'aviez pas à rester les yeux rivés sur le téléphone en attendant qu'il vous réponde pour cibler LE resto parfait... Votre nouvel outil : TREATER, une application mobile montréalaise qui permet de faire découvrir les restaurants de la métropole.

En plus de fournir les informations essentielles sur chaque adresse (adresse, téléphone, heures d'ouverture, gamme de prix , site web), TREATER propose des cartes-cadeaux digitales sur mobile et en ligne à dépenser dans n'importe lequel des quelque 30 établissements inscrits. Vous pouvez les transmettre par courriel, SMS et Facebook et la personne à qui vous l'offrez n'a même pas à télécharger l'application. Pas mal comme idée de cadeaux de Noël de dernière minute!

TREATER - qui a choisi minutieusement les restaurants participants et qui compte d'ailleurs en ajouter d'autres à sa liste - fait aussi une suggestion de plat à déguster pour vivre pleinement l'expérience culinaire dans chaque endroit visité. Vous avez accès à un résumé de tous les restaurants et parfois même des liens vers des critiques culinaires, publiées sur le HuffPost notamment.

Voici la liste des restaurants participants : Accords

Accords - le Bistro

Bloomfield

Chez Lavigne

Chez Sophie

Chez Victoire

Crew Café Collective

Dalla Rose

Damas

Flyjin Café

Grumman 78

Gus

La Bête à pain - Griffintown

H4C

Red Tiger

Les Fillettes

Lili Co.

Maison Publique

Manitoba

Marusan

Mélisse

Mile-Ex

Mimi La Nuit

Moleskine

Patrice Patissier

Pintxo

Provisions

Soubois

Thazard

