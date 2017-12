Tim Hortons offre ses boîtes de Timbits à 1$!

Amateurs de beignes, Tim Hortons a un petit cadeau avant l'heure pour vous. Pour un temps limité, les boîtes de 10 Timbits sont offertes à seulement 1$.

Bon, il y a quand même certaines conditions. Il faut tout d'abord acheter une boisson chaude et l'offre n'est valide qu'entre 13h et 22h.

Pas grave, on se voit bien s'emparer d'une boîte pour grignoter pendant notre magasinage des Fêtes ou sur le chemin du retour vers la maison.

Vous avez jusqu'au 26 décembre pour profiter de la promo.

Sachez d'ailleurs que la chaîne propose des gâteries spéciales pour Les Fêtes : beigne au gâteau au fromage et au chocolat, chocolat chaud à la menthe, latté moka à la menthe, mini-feuilletés au gâteau au fromage et aux fraises et un muffin gâteau au fromage et framboises.

Bonne rage de sucre!

