L'appartement de cet homme est hanté par un petit garçon

Si vous trouviez que la vie en colocation était un combat de tous les jours, soyez heureux de ne pas habiter dans l'appartement d'Adam Ellis. En plein coeur de New York, le jeune homme croit fermement partager son intimité avec fantôme répondant au nom de Dear David. De nouvelles photos de l'apparition démoniaque ont rapidement propulsé cette mignonne légende en réelle histoire de peur.

Hanté depuis la nuit du 7 août, Ellis relate chaque évènement paranormal sur son compte Twitter qui est suivi par 713 millions abonnés.

Le petit garçon, défiguré en raison d'un accident, a commencé par visiter Ellis dans ses rêves. Au courant des semaines, les chats ont commencé a adopter des comportements étranges, des bruits non identifiés se sont fait entendre et des objets ont inexplicablement commencé à bouger laissant croire à un phénomène paranormal.

« Regardez la chaise »

Here's the final video the camera recorded that night. pic.twitter.com/wZjZr9hgWA September 6, 2017

« Voici la dernière vidéo enregistrée par la caméra cette nuit »

The thing that fell was this little knitted cactus in a terracotta planter. It's totally busted now. pic.twitter.com/F3aKYxWtmq September 12, 2017

« L'objet qui est tombé était ce petit cactus tricoté dans un planteur en terre cuite. C'est complètement cassé maintenant. »

Impossible de ne pas prendre ses jambes à son cou. Un appartement se libère dans son immeuble et il décide de déménager. L'histoire se répète, malgré le changement d'environnement.

Récemment, habité d'un sentiment de danger, Ellis a placé une caméra dans sa chambre afin de capturer des images durant son sommeil. Les photos n'ont rien de rassurant. « Il était sur le lit. À quelques pouces de moi, en me regardant dormir », écrit-il dans son tweet.

Here's the final photo on the scroll. pic.twitter.com/LkkpiEbBnr — Adam Ellis (@moby_dickhead) December 13, 2017

« Voici la dernière photographie de la caméra »

Véridique ou pas, l'histoire glace le sang de la Twittosphère. Elle donne aussi envie de proposer à Adam Ellis de changer de ville, ou même de province.

L'histoire complète est disponible sur le Storify de la page Twitter d'Adam Ellis.