On sent la bisbille dans le premier extrait de «L’Heure de vérité» d’Occupation Double

Plus tôt cette semaine, Sansdrick révélait que Karine avait profité de l'Heure de vérité pour régler ses comptes avec Karym.

Dans le premier extrait de l'émission, dévoilé ce jeudi 14 décembre, on constate que le jeune homme n'avait pas menti alors que Karine semble en avoir encore gros sur le coeur suite à son élimination et la relation florissante entre Karym et Shanie ayant suivi.

Outre ce moment ayant inspiré pleurs, rires et interrogations chez les candidats, Sansdrick et Joanie seront appelés à faire le point sur leur relation, tandis que Pascal-Hugo et Jessie ne se gêneront pas pour donner leur opinion sur le couple gagnant.

L'Heure de vérité d'Occupation Double Bali sera diffusée le dimanche 17 décembre à 18h30, sur les ondes de V.

