SNC-Lavalin signe un protocole d'entente pour des emplois en Arabie saoudite

SNC-Lavalin a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'entente avec Saudi Aramco au sujet de l'engagement de la société canadienne envers la création et l'accélération d'occasions pour la main-d'oeuvre en Arabie saoudite.

Selon la firme d'ingénieurs montréalaise (TSX:SNC), l'entente soutient le programme "In-Kingdom Total Value Add" de Saudi Aramco, qui s'applique aux fournisseurs de cette dernière.

Le programme de Saudi vise à renforcer et à diversifier l'économie saoudienne, et à transférer les technologies, les compétences et les connaissances par la formation et le développement.

Le chef de la direction de SNC, Neil Bruce, a estimé que l'entente témoignait de son engagement à long terme envers la région et de sa relation de confiance avec Saudi Aramco.

La société est présente en Arabie saoudite depuis plus de 40 ans.