Un nom et des dates pour le nouveau festival d’humour de Montréal

Le Festival du rire de Montréal change de nom et s'appelle désormais le Grand Montréal Comédie Fest.

L'événement mis sur pied par la Coalition des humoristes, à laquelle se sont joints la plupart des comiques québécois après l'éclatement des scandales de l'automne, connaitra sa première édition du 1er au 15 juillet 2018. Celle-ci n'entrera donc pas en conflit avec le Festival Juste pour rire, qui doit fêter ses 36 ans du 14 au 28 juillet, même si peu d'annonces ont été faites à cet égard jusqu'ici.

Le Grand Montréal Comédie Fest, qui se définit déjà comme «le plus gros nouveau festival d'humour au monde» compte déjà sur l'appui de deux partenaires de taille, soit le Mouvement Desjardins et la salle de l'Olympia de Montréal. Une partie de la programmation sera dévoilée dès la semaine prochaine.

D'ici là, on peut se procurer des billets pour le spectacle Vive ton courage, première initiative de la Coalition des humoristes, visant non seulement à faire rire, mais aussi à amasser des fonds au profit d'organismes venant en aide aux personnes victimes d'agressions sexuelles. Animée par Patrick Groulx et Mélanie Ghanimé, la soirée aura lieu le 24 avril prochain et mettra notamment en vedette François Bellefeuille, Véronic DiCaire, Jean-Thomas Jobin, Dominic Paquet, Laurent Paquin, Martin Petit, Mario Tessier, Silvi Tourigny et Mike Ward.

Le Grand Montréal Comédie Fest a déjà sa page Facebook et ses comptes Twitter et Instagram.

