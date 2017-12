Margaret Atwood sur la liste du USA Today des artistes les plus influents

L'auteure canadienne réputée Margaret Atwood figure parmi la liste du quotidien USA Today des dix personnes «ayant eu le plus grand impact dans le secteur culturel cette année».

Le média a qualifié l'Ontarienne d'«auteure d'un mouvement» pour son roman de 1985 The Handmaid's Tale, qui a fait l'objet d'une adaptation à la télévision cette année couronnée d'un grand succès.

La série dramatique récipiendaire de huit Emmy, sur une société traitant les femmes comme une propriété de l'État, «est devenue l'une des séries les plus importantes et les plus célébrées à la télévision en 2017», affirme le «USA Today».

Margaret Atwood a fait une brève apparition dans la série et a agi comme productrice et consultante pour cette émission, dont le tournage de la deuxième saison a cours à Toronto et est diffusée sur Hulu aux États-Unis et sur les ondes de CraveTV et Bravo au Canada.

Le «USA Today» a aussi salué l'adaptation à la télévision d'un autre ouvrage de Margaret Atwood cette année, «Alias Grace», diffusée sur CBC-TV et Netflix.

Le quotidien a parlé d'un regard «mystique et captivant sur la violence sexuelle», aussi «puissant» que «The Handmaid's Tale».

