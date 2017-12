Elle prouve que l'acné ne vous rend pas moins beau

À l'ère des retouches photo, des Photoshop et Facetune et des filtres de toutes les sortes, les imperfections ne font pas tant fureur sur les réseaux sociaux. Mais certains internautes tentent de lutter contre ce modèle de beauté déraisonnable en mettant de l'avant leurs petits défauts. Le constat général : ils sont beaux et brillent par leur authenticité.

Hailey Wait, une jeune Américaine qui partage fréquemment des photos dévoilant son acné, a fait parler d'elle en nous donnant une petite leçon. Elle a publié sur Twitter et Instagram des clichés sur lesquels on la découvre cheveux blonds, lèvres pulpeuses d'un rouge vif et les joues parsemées de petits boutons qu'elle a accompagnés du message : «Rappelez-vous que l'acné ne vous rend pas laid. Un coeur rempli de haine, oui».

Son message inspirant a été partagé et aimé abondamment sur les réseaux sociaux. La jeune artiste à remercier sur Instagram tous les gens qui la supportent et lui racontent leurs propres problèmes.

«J'ai entendu vos histoires et vu de plus en plus d'entre vous s'aimer pour qui vous êtes, et pour moi, c'est la plus belle chose dans le monde entier. Vous n'êtes pas sans faille, et moi non plus. Aucun d'entre nous l'est, et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé et accepté en tant qu'être humain. Nous avons tous des imperfections et nous sommes tous capables d'accomplir de grandes choses, qui surpassent notre apparence», a-t-elle écrit dans une publication aimée presque 60 000 fois.

D'autres influenceurs positifs comme Hailey Wait partagent fièrement les réalités de leur problème de peau accompagnés de messages de renforcement. Certains donnent même leurs astuces pour le contrôler. Kali Kushner derrière le compte Instagram Myfacestory avait d'ailleurs ému la Toile cet automne après avoir trouvé vraisemblablement une solution miracle à son acné.

