C'est ce qui arrive à votre corps quand vous avez le coeur brisé

AntonioGuillem via Getty Images

Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez brûlé et nauséeux après une rupture: la peine d'amour a un effet physique sur votre corps.

Malheureusement, c'est souvent négligé, selon Ronald A. Alexander, un psychothérapeute en Californie et au Colorado et l'auteur de Wise Mind, Open Mind: Finding Purpose and Meaning in Times of Crisis, Loss, and Change.

«Vous n'êtes pas seul si vous restez au lit et que vous vous sentez en dehors du monde», note Alexander. «Un coeur brisé peut vous faire sentir comme si vous aviez perdu le contrôle du bateau. Les sanglots et les pleurs sont des symptômes communs, de même que des sentiments de mélancolie, et des symptômes physiques aussi.»

Avoir le coeur brisé, surtout dans les premiers stades, peut être difficile sur votre horaire de sommeil. Les problèmes de sommeil comme l'insomnie sont communs pour ceux qui sont célibataires depuis peu, selon Alexander. Le stress d'une rupture peut aussi dire que vos nerfs sont à vif, interférant avec les processus biologiques qui vous aideraient normalement à vous endormir à la fin de la journée.

«Quand vous avez le coeur brisé, il peut être très difficile de calmer votre esprit et de vous reposer», dit-il.

De plus, l'anxiété et les palpitations cardiaques augmentées vont souvent main dans la main avec un coeur brisé, ajoute Alexander.

«Il est important de savoir que la tristesse et le deuil d'un coeur brisé peuvent inonder le système nerveux», dit-il. «Il est normal d'avoir des sentiments de perte de contrôle.»

Et dans certaines situations extrêmes, une rupture peut même provoquer des symptômes similaires d'une crise cardiaque. Le syndrome du coeur brisé est une condition du coeur temporaire qui ressemble et se ressent comme une crise cardiaque. Il est souvent causé par des situations stressantes comme la mort de quelqu'un qu'on aime ou une rupture.

via GIPHY

Harmony Reynolds, cardiologue au New York City Langone Medical Center, explique au HuffPost que le sentiment du coeur brisé est diagnostiqué dans environ 1 à 2 pour cent des patients qui viennent à l'hôpital avec des symptômes de crise cardiaque.

Elle explique que les symptômes et les tests du syndrome du coeur brisé sont similaires à ceux des patients souffrant de crises cardiaques, même si les artères restent ouvertes.

«Les patients avec le syndrome du coeur brisé ont aussi des anormalités de la fonction du muscle du coeur pendant l'événement», note Reynolds. Cette défaillance récupère complètement chez les survivants en l'espace de semaines ou de mois. Cependant, ceux qui ont eu ce syndrome ont un risque augmenté d'être victimes d'une maladie du coeur ou d'une attaque d'apoplexie.

Reynolds a récemment conduit une étude sur 20 ans qui démontrait que la condition était particulièrement difficile pour les femmes âgées.

«Au moins 6000 cas du syndrome ont lieu chaque année aux États-Unis, et jusqu'à 90 pour cent des patients sont des femmes, d'habitude ménopausées», note-t-elle.

Quoi faire si vous avez des symptômes

Malheureusement, ça va prendre beaucoup plus que de la crème glacée pour vous permettre d'aller de l'avant. Romanelli recommande de réfléchir aux activités qui vous ont aidé à déstresser dans le passé et de les pratiquer.

«Les stratégies d'adaptation malsaines comme boire et manger davantage peuvent être dangereuses pour votre coeur, donc essayez de trouver des façons de combattre le stress», note-t-elle. «La méditation, la respiration, le yoga ou même de prendre une pause des médias sociaux pour voir un ami ou pour lire un livre peuvent aider.»

Et même si ça peut sembler ordinaire, rappelez-vous de prendre de grandes respirations et notez que votre environnement peut vous aider lorsque vous sentez que vous perdez le contrôle.

«Respirez, appelez un ami pour avoir du soutien, allez en thérapie ou prenez une longue marche», dit Alexander. «Si vous pouvez, marchez à côté d'un cours d'eau. Quand votre coeur est brisé, le fait de simplement regarder de l'eau passer peut vous aider à réaliser subconsciemment que tout change et que rien ne reste pareil. Le coeur brise et vous ressentirez du chagrin, mais essayez de vous rappeler que ceci aussi passera.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit et adapté de l'anglais.