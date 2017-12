Tragédie de Lac-Mégantic: la défense n'appellera pas de témoins

Les trois ex-employés de la Montreal, Maine and Atlantic accusés relativement à la tragédie de Lac-Mégantic ne présenteront pas de défense à leur procès.

Tom Harding, Richard Labrie et Jean Demaître, qui sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes, ne témoigneront donc pas à leur procès.

L'avocat de Tom Harding, Thomas Walsh, a expliqué mardi, à l'extérieur de la salle d'audience, que «le fardeau de la preuve incombe à la Couronne d'établir hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions reprochées».

Or, les avocats des accusés considèrent que cette preuve n'a pas été faite, et ils ont annoncé qu'ils n'appelleraient pas de témoins à la barre.

Pour ne pas exercer de pression indue sur le jury afin qu'il rende un verdict avant Noël, les parties ont par ailleurs convenu mardi de faire entendre leurs plaidoiries finales après les Fêtes. Le procès reprendra donc le mercredi 3 janvier, et le jury pourrait donc commencer ses délibérations dès le 8 janvier.

Le procès criminel des trois anciens employés de l'entreprise ferroviaire américaine s'est ouvert le 2 octobre à Sherbrooke, devant le juge Gaétan Dumas, de la Cour supérieure.

Le convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole, garé à Nantes pour la nuit, s'était finalement ébranlé et avait dévalé une légère pente avant de s'emballer et de dérailler en plein centre de Lac-Mégantic, en Estrie, dans la nuit du 6 juillet 2013. Les explosions et le gigantesque incendie qui ont suivi ont fait 47 morts au coeur de cette nuit d'été.

La Couronne estime que le convoi de 10 000 tonnes n'était pas adéquatement sécurisé à Nantes la veille de la tragédie.

La Montreal, Maine and Atlantic (MMA), qui possédait et exploitait la voie ferrée, a depuis fait faillite. Elle aussi mise en accusation, la MMA a plaidé non coupable au même chef de négligence criminelle; un procès distinct doit s'amorcer à une date ultérieure.

(Collaboration: Cogeco Nouvelles)

La Presse canadienne

Note aux lecteurs: Ceci est une version corrigée. La version précédente affirmait que la MMA faisait face «aux 47 mêmes chefs de négligence criminelle ayant causé la mort», alors qu'il s'agit en fait d'un chef de négligence criminelle.