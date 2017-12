L'émotion de cet homme atteint de trisomie 21 quand il prend enfin un bébé dans ses bras

Enfin. Enfin, ce jeune homme de 20 ans, atteint de trisomie 21, a pu serrer dans ses bras un nourrisson. Lui qui n'a que trop rarement cette chance, parce que les parents craignent qu'il ne le fasse tomber, a passé plusieurs minutes à câliner un nouveau-né.

Pas n'importe lequel, il s'agit de son neveu. Le jeune homme en question s'appelle Daniel. Il a 20 ans. Son grand frère, Kevin, vient d'avoir un bébé. Naturellement, il propose à son cadet de le prendre dans les bras. Il sait aussi que Daniel n'attend que ça.

"Mon frère, écrit-il sur Reddit, est atteint d'une forme avancée de trisomie 21. Il aime tenir les bébés dans ses bras mais il est rare qu'on le laisse faire. Ma femme et moi lui avons laissé cette chance et regardez son visage quand nous lui avons donné (photo de gauche), et la manière dont il la tient près de lui sans bouger, pendant cinq minutes (photo de droite). J'ai presque pleuré."

Publié sur Reddit mercredi 6 décembre, ce message a été bien plus partagé que ne l'imaginait son auteur. Il a recueilli plus de 650 commentaires et a obtenu plus de 133.000 likes.

La plupart des commentateurs ont remercié Kevin d'avoir alimenté la sensibilisation en faveur de cette maladie. Sur un plan moteur, les personnes atteintes de trisomie 21 sont capables de tenir un bébé dans leurs bras. C'était l'enjeu de ce message.