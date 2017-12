Deux géants de la restauration se regroupent

Le Groupe d'alimentation MTY (TSX:MTY) continue d'asseoir sa croissance en avalant Groupe Restaurants Imvescor (TSX:IRG) dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 248 millions $.

Annoncée mardi, cette transaction permettra au propriétaire des enseignes Thaï Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti et Valentine d'ajouter les enseignes Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes et Ben & Florentine à son portefeuille.

Ainsi, l'exploitant montréalais de chaînes de restauration rapide comptera plus de 5700 restaurants répartis sous 75 marques une fois que la transaction sera conclue.

"Ceci est un jalon marquant dans l'histoire de MTY puisque nous ajoutons plusieurs marques reconnues à notre portefeuille existant, a commenté le président et chef de la direction de MTY, Stanley Ma. Ce regroupement des marques et de l'expertise des deux compagnies générera des opportunités formidables de croissance en Amérique du Nord."

Dans le cadre de la transaction, MTY allongera 4,10 $ pour chaque action d'Imvescor. Les actionnaires d'Imvescor recevront environ 50 millions $ en espèces et le reste en actions de MTY.

Les deux entreprises affirment que l'offre représente une prime de 13,3 pour cent par rapport au cours moyen de l'action d'Imvescor avant que l'entreprise dévoile, le 26 octobre, avoir reçu une manifestation d'intérêt dite non contraignante de la part d'un acquéreur potentiel.

Selon le président et chef de la direction d'Imvescor, Frank Hennessey, ce regroupement constitue une "étape naturelle" pour la société.

"Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, nous serons en meilleure position pour investir dans nos marques et dans nos employés en étant dans une entreprise regroupée avec plus de ressources et de portée", a-t-il fait valoir.

À la Bourse de Toronto, le titre d'Imvescor valait 4,18 $ à la clôture lundi alors que celui de MTY avait terminé à 54,54 $.

Au moins les deux tiers des actionnaires d'Imvescor devront se prononcer en faveur de l'offre dans le cadre d'une assemblée extraordinaire qui aura lieu en février. La proposition est également assujettie aux approbations réglementaires habituelles.

Les conseils d'administration des deux sociétés ont exprimé leur soutien à l'offre de MTY.