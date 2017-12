Dakota Johnson et Chris Martin sortiraient ensemble

Plusieurs sources ont confirmé au magazine Us Weekly que Dakota Johnson, 28 ans, et Chris Martin, 40 ans, sortiraient ensemble.

En effet, ils ont été repérés à un concert de Nick Cave en Israël le mois dernier. Ils ont aussi été aperçus soupant ensemble au restaurant Yam Sheva à Herzliya. Ils auraient commandé des entrées et se seraient assis avec Nick Cave lui-même.

Les présumés tourtereaux ont aussi été aperçus au restaurant Sushi Park à Los Angeles le mois passé. «Chris et Dakota sont entrés ensemble et se sont assis à une table pour deux dans un coin», a dit un témoin à Us Weekly. «Ils semblaient vraiment heureux de se voir et ont immédiatement commencé à parler»,affirme-t-il. «Ils ont flirté et ont ri pendant tout le repas. Il a payé pour son souper et a tenu la porte pour elle. Ils ont tous deux remercié les chefs à leur sortie.»

Rappelons qu'après Gwyneth Paltrow et avant Dakota Johnson, Martin est sorti avec Jennifer Lawrence et Annabelle Wallis. Quant à Johnson, elle est sortie avec le mannequin et musicien Matthew Hitt de 2014 à 2016.