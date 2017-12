Bombardier Transport a signé un contrat avec Corelink Rail Infrastructure et West Midlands Trains pour la fourniture de 333 nouveaux véhicules Bombardier Aventra destinés au réseau ferroviaire du Royaume-Uni, ainsi qu'un contrat de maintenance et de services.

La valeur globale des ententes s'élève à environ 724 millions $ US.

Le 17 octobre dernier, Bombardier Transport (TSX:BBD.B) avait été désigné comme le soumissionnaire privilégié pour ces deux clients.

Corelink Rail Infrastructure est une coentreprise des sociétés Deutsche Asset Management et Infracapital, tandis que West Midlands est une coentreprise avec Abellio UK, East Japan Railway Company (JR East) et Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui).

La gamme Aventra est construite sur le site de Bombardier à Derby, dans le centre de l'Angleterre.

