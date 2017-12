Comment porter l'ultra violet, la couleur de l'année selon Pantone?

Pantone a révélé la couleur de l'année pour 2018 la semaine passée, et c'est l'ultra violet!

«À la fois complexe et contemplatif, le coloris Ultra Violet évoque les mystères du cosmos, de l'inconnu et des découvertes qui nous attendent», est-il écrit sur la version française du site web (il n'y a pas de section francophone pour le Canada).

«Énigmatiques, les teintes violettes ont également été pendant longtemps des symboles de contre-culture, de non-conventionnalisme et de génie artistique.» Pantone mentionne que des icônes musicales comme Prince, David Bowie, et Jimi Hendrix ont popularisé la nuance. En effet, comment oublier Purple Rain?

via GIPHY

«Profonde, nuancée et pleine d'émotion, la couleur PANTONE 18-3838 Ultra Violet symbolise l'expérimentation et le non-conformisme, incitant chacun d'entres nous à imaginer la trace que nous laissons dans ce monde et à repousser les frontières de la créativité.»

Selon PANTONE, la couleur est associée depuis toujours à des propriétés mystiques ou spirituelles et reliée à des pratiques de pleine conscience.

Si l'ultra violet est une nuance magnifique qui communique plusieurs choses, on se demande aussi comment on peut la porter dans la vie de tous les jours. Et bien, les façons abondent, que ce soit par un vêtement, par un accessoire ou par le maquillage! Il y a même un guide d'achats d'articles de couleur ultra violet sur le site de PANTONE (à noter par contre que plusieurs produits sont seulement disponibles aux États-Unis.)

Puisque l'ultra violet est une couleur intense, on conseille d'y aller avec un seul vêtement ou alors d'un ou de deux accents tels que des accessoires comme des boucles d'oreilles ou des chaussures - ou encore du maquillage.

Vêtements

Robe à motif floral Zara

Les robes à motifs floraux sont toujours des modèles à avoir dans une garde-robe. En effet, elles sont féminines et intemporelles. Celle-ci, par contre, est du moment, puisqu'elle met en vedette la couleur de l'année prochaine!

Haut avec liens de serrage H&M

Ce haut en satin est on ne peut plus approprié pour les partys des Fêtes! En effet, il est sexy, festif, doux et s'agence bien avec n'importe quel bas.

Haut froncé en jersey H&M

Ce haut froncé a une texture particulière, ce qui rajoute un petit détail en plus d'une touche de couleur à votre ensemble. En effet, vous pouvez mettre ce haut autant avec des jeans qu'une jupe taille haute que des pantalons noirs.

Chandail à capuchon H&M

L'ultra violet convient autant aux hommes! En effet, ce chandail à capuchon est confortable tout en étant tendance.

Accessoires

Boucles d'oreilles à pompons DesignB London

Les boucles d'oreilles à pompons étaient très populaires cette année, particulièrement en Colombie. Eh bien, vous pouvez être doublement tendance avec des boucles d'oreilles à pompons de couleur ultra violet!

Souliers Zara

Pour celles qui aiment avoir de la couleur jusqu'au bout des pieds, ces jolies sandales Zara sont pour vous. Elles ont un petit froufrou en avant, et une sangle au mollet.

Bottes Topshop

Ces bottes en vinyle ont de l'attitude et sauront attirer les regards vers vos pieds. Toutefois, prenez note que sur le site canadien, il ne reste que des demi-pointures.

Produits de beauté

Rouge à lèvres liquide Everlasting de Kat Von D en Roxy

Pas besoin de se changer pour rocker la couleur de l'année. En effet, vous pouvez rehausser votre sourire de violet, et le tour est joué!

Mascara Marc Jacobs

Le mascara de couleur est une façon originale de rehausser son regard. À noter que le violet fait particulièrement ressortir les yeux verts.

Vernis à ongles Butter London

La marque de vernis à ongles Butter London créé des vernis à ongles sans les huit produits toxiques retrouvés fréquemment dans les vernis d'autres marques. Le vernis est aussi une collaboration directe avec PANTONE, alors on peut vraiment dire qu'on porte l'ultra violet jusqu'au bout des ongles! Cependant, si le vernis à ongles est disponible sur le site américain, il ne l'est pas encore sur le site canadien de Butter London.