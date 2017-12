Beyoncé au top de votre sapin de Noël, c'est possible!

Il est maintenant possible de remplacer la fameuse étoile de Noël par Beyoncé - autre star - au top de votre sapin. C'est ce que propose la marque Women to look up to, une association à but non lucratif basée à Londres qui met l'accent sur des personnalités admirables qui font la promotion des femmes dans la société. Une idée formidable.

Prenons Queen B: elle a remporté 22 Grammy Awards et vendu 17 millions d'albums, elle est à la tête du mouvement #BlackLivesMatter et a supporté activement les campagnes présidentielles de Barack Obama et d'Hillary Clinton.

La placer en haut de votre sapin serait tout à fait à propos, mais pour cela il faudra dépenser 136,8 $ - c'est le prix de la figurine. Sachez que tous les profits seront reversés dans de futurs projets développant l'égalité hommes-femmes.

Voici Beyoncé

Pour tout vous dire, il est possible de placer au top de votre sapin Serena Williams ou encore Hillary Clinton, les deux autres Anges qui existent dans l'immédiat - résultats du vote du public.

Les prochaines femmes qui pourraient bien avoir leur figurine?

Ce sont elles ici. C'est à vous de décider et de voter entre ces femmes qui vous ont inpiré(e)s: Michelle Obama, Ellen DeGeneres, The Queen, Malala Yousafzai, Melinda Gates, Sheryl Sandberg, J. K. Rowling, Christine Lagarde, Adwoa Adoah, Lady Gaga, Meryl Streep, Baroness Tanni Grey-Thompson, Kathryn Bigelow, Amal Clooney, Adele, Leyla Hussein.