Les vrais fans d'Occupation Double ont été pas mal occupés cet automne. En plus des émissions du dimanche, ils pouvaient rester branchés sur les déboires de Joanie et Sansdrick du lundi au mercredi et même suivre leurs faits et gestes la nuit. La finale avait lieu dimanche : ouf, ils sont enfin libérés.

Avant la frénésie des Fêtes, voici une liste d'activités à faire pour ceux qui viennent de se retrouver avec plein de temps libre.

Enfin écouter tous les épisodes de District 31

En ce dimanche matin, on vous offre ce long edit de Patrick & Nadine car ils nous font toujours sourire avec leur belle histoire d'amour ❤️ #district31 Chanson : The Kids - Charlotte Cardin

La dernière fois que vous l'avez regardé, Nadine (Magalie Lépine-Blondeau) était vivante? Vous avez bien du rattrapage à faire.

S'accorder une pause cinq étoiles au chic Mount Stephen

Doing your emails has never been that comfortable. | Prendre ses courriels n'a jamais été aussi confortable.

Profitez d'une nuitée de luxe et de cocooning dans un hôtel au riche patrimoine historique, en plein cœur du Golden Square Mile. Les spacieuses chambres sont toutes munies d'un système à la fine pointe de la technologie : contrôle digital de l'éclairage et des rideaux; bureau équipé de nombreuses prises USB; sanitaire multifonctionnel Toto avec siège chauffant et chasse d'eau automatique, pour ne nommer que ça. Ce n'est pas pour rien que l'hôtel fait partie de l'un des trois hôtels canadiens au palmarès sélect des Leading Hotels of the World.

Passer une soirée magique au spectacle Casse-Noisette présenté par Les Grands Ballets

Relaxer au spa William Gray

Salt Room break. #spawilliamgray #hotelwilliamgray #spa #zen #relax #mtl

Une carte de soins élaborée, une salle de sel himalayen minéralisante, un sauna aux herbes permettant l'aromathérapie, des tables de massages chauffantes de luxe, des soins uniques au Canada (dont certains complètement bios), un passage au spa du chic hôtel William Gray vaut vraiment la peine avant les Fêtes pour se détendre.

Aller voir l'exposition sur Leonard Cohen au MAC

Lire le nouveau magazine Dinette intitulé Confetti

Trouver des cadeaux originaux et gourmands sur le site du marché culinaire 100% local Tastebuds

Faire la fête aux jeudis Gold au Flyjin

#goldthursdays @flyjinmtl 👌🏽🙋🏼🥂🎉 #jeudisoir #mtlmoments #girlsnight #flyjin #thursday #collab

Un mixologue invité chaque semaine, la DJ Abeille Gélinas. On mange, on boit, on danse.

Se réchauffer avec un ramen au tout nouveau restaurant Tsukuyomi

Une publication partagée par Celina C. (@celina.ic) le 18 Août 2017 à 20h10 PDT

Aller patiner à l'Atrium 1000 en famille

Les enfants ont adoré

En apprendre plus sur ses proches grâce au jeu Autour du feu

Autour du feu 🔥

Des questions originales pour animer vos soirées entre amis ou en famille... et pas seulement qu'autour du feu.

Recevoir un de ces cinq traitements de beauté pour avoir un look au top pendant les Fêtes

Visiter un marché de Noël (et manger des churros)

Churos et marché de noel // churos and christmas market 🎄❤️

Voyez une liste de quelques marchés de Noël.

Faire des trouvailles locales à la nouvelle boutique C'est Beau

Concocter une recette de Noël de Ricardo

Cette année, osez cuisiner un plat différent à Noël! // Buh-bye, turkey! Meet your new holiday classic. #ricardocuisine #christmasishere #holidayvibes https://www.ricardocuisine.com/en/recipes/2208-pork-tenderloins-with-cinnamon-and-cranberries

Déguster une délicieuse création de la boulangerie-pâtisserie italienne Rosetta

Loading up for the #weekend 🍞 #RosettaMTL

Se détendre en essayant la méditation guidée

Faire un cours de conduite préventive sur neige chez iCAR question de survivre à l'hiver

Notre saison de rallye est commencée ! 🌪💯Réservez votre expérience sur icarxp.com #icar#icarxp#racetrack#rallye#subaru#sti Crédit photo:@olinahao

