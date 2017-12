On pourra voir un mélange d'America's Next Top Model et de Rupaul's Drag Race!

En 2018, America's Next Top Model sera de retour, et un des épisodes sera en collaboration avec RuPaul's Drag Race. On peut s'attendre à un épisode fabuleux à souhait!

L'épisode mettra en vedette les drag-queens Katya, Valentina, ainsi que Manila Luzon, selon i-D. Elles poseront en équipe de deux avec les mannequins.

«Elles sont tellement magnifiques et elles peuvent poser», note Banks à Entertainment Weekly.

Les anciens juges Nigel Barker, Drew Elliott, Ashley Graham, et l'ex-gagnante Eva Marcille seront de retour pour le vingt-quatrième cycle de l'émission.

Pour la première fois depuis les débuts de l'émission, des mannequins de tous âges pourront y participer. Il y aurait d'ailleurs une participante dans la quarantaine dans la prochaine saison!

«J'ai toujours voulu brisé des barrières à propos de la beauté et de l'acceptation», a expliqué Banks. «Alors que vous vieillissez et que votre visage est vos cheveux montrent des signes de l'âge, il y a aussi de la beauté là-dedans, et ça me fâche un peu que les hommes ne courent pas se teindre les cheveux aussi rapidement que les femmes. Je vois tellement de mannequins hommes travailler pour toujours avec les cheveux poivre et sel, et des femmes de 20 ans les admirer», explique Banks à Entertainment Weekly.

«Alors qu'on mature, on s'améliore... Donc pourquoi couper cet âge?» demande-t-elle.

La première de la nouvelle saison d'America's Next Top Model aura lieu le 9 janvier prochain à 20 heures sur les ondes de VH1. On a hâte de voir ça!