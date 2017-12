NOUVELLES

La Fête des Lumières, quel spectacle!

La Fête des Lumières de Lyon attire chaque année entre trois et quatre millions de visiteurs. L’évènement compte désormais une douzaine d’installations et de nombreux bâtiments emblématiques de la ville scintillent une fois la nuit tombée. Depuis ses débuts au 17e siècle en tant que tradition religieuse provinciale, la Fête des Lumières s’est transformée en un évènement urbain tentaculaire à la pointe du design, de l’innovation et de l’art.