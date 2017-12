Le leader du groupe Queens of the Stone Age, Josh Homme, a présenté ses excuses pour avoir donné un coup de pied à une photographe de presse qui a passé une nuit à l'hôpital.

Une vidéo montre le guitariste et chanteur donner un coup de pied au visage d'une photographe qui assistait à un concert donné dans le cadre d'un festival à Los Angeles, le samedi 9 décembre.

Thanks to @joshhomme @queensofthestoneage I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #qotsafamily #concertphotography #musicphotographer Une publication partagée par Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) le 9 Déc. 2017 à 23h38 PST

Chelsea Lauren, qui travaille pour Shutterstock, a affirmé avoir passé la nuit aux urgences et toujours souffrir de douleurs au cou, de nausées et d'une contusion au niveau des sourcils.

«Une agression, quelle que soit sa forme, est inacceptable, peu importe le raisonnement», a écrit la photographe sur son compte Instagram.

Thank you everyone that has reached out with supportive messages. A small update, as I'm being flooded with questions: My neck is a sore, my eyebrow bruised and I'm a bit nauseous. The doctor released me early in the morning. Here are three images. Two of them as Josh looked at me, smiled and then kicked me. The other one is later after he cut his own face with a knife. I was in the pit in tears - and he just stared at me smiling. Assault in any form is not okay, no matter what the reasoning. Alcohol and drugs are no excuse. I was where I was allowed to be, I was not breaking any rules. I was simply trying to do my job. I hold nobody accountable for this but Josh himself. KROQ has nothing to do with this and I will always support them. The irony is someone had thrown an ice cube on to the very slick catwalk before the QOTSA set. I was afraid that one of the band members might slip and hurt themselves so, when the lights went dark, I used my arm to wipe down the runway so nobody would hurt themselves. Thank you to @variety for their immediate concern and care with this matter. As of now, nobody from QOTSA has reached out to me. #queensofthestoneage #QOTSA #JoshHomme Une publication partagée par Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) le 10 Déc. 2017 à 11h22 PST «Merci à tous ceux qui m'ont transmis leur soutien. Petit point, car je croule sous les questions : j'ai des douleurs au cou, une contusion au niveau des sourcils et je suis un peu nauséeuse. Le docteur m'a laissée partir tôt ce matin. Voici trois images. Sur deux, Josh me regarde, me sourit et après me donne un coup de pied. Une autre le montre en train de se trancher son propre visage avec un couteau. J'étais dans la fosse, en larmes - et il se contente de me fixer en souriant. Aucune agression, quelle que soit sa forme, n'est acceptable, peu importe le raisonnement. Être sous l'emprise d'alcool et de drogues n'excuse rien. J'étais là et dans mon droit, je n'ai enfreins aucune règle. Je faisais simplement mon travail. Seul Josh est coupable, personne d'autre. KROQ (une station de radio locale) n'a rien à voir avec ça et je les soutiendrai toujours. L'ironie, c'est que quelqu'un a jeté un cube de glace sur la scène juste avant le concert de Queens of the Stone Age. J'avais peur que l'un des membres du groupe glisse dessus et se blesse, alors, quand les lumières se sont éteintes, j'ai utilisé mon bras pour le dégager afin que personne ne soit blessé. Je remercie Variety pour leur immédiate préoccupation et leur soutien. Depuis, aucun membre de Queens of the Stone Age n'a pris contact avec moi.»

La photographe suppose que Josh Homme devait être sous l'emprise de l'alcool et de la drogue au moment des faits. Elle a partagé une photo sur laquelle le rockeur sourit alors que du sang coule de son visage après s'être poignardé sur scène, au niveau du front.

«J'étais là où je devais être, je n'enfreignais aucune règle. J'essayais tout simplement de faire mon travail», a écrit Chelsea Lauren.

Josh Homme a présenté ses excuses et qualifié cet incident d'accident. Il affirme qu'il avait alors «perdu pied lors de sa performance» et qu'il avait également donné des coups de pieds à l'équipement. «Je ne causerais jamais intentionnellement de tort à quiconque travaillant ou assistant à l'un de mes concerts et j'espère que Chelsea va accepter me excuses les plus sincères», a écrit le rockeur sur Twitter.

Dans un vidéo, publiée elle aussi sur le compte Twitter du groupe Queens of the Stone Age, Josh Homme explique plus en détails ce qui s'est passé. D'après lui, il aurait donné un coup de pied dans l'appareil photo de Chelsea Lauren et c'est le matériel de la photographe qui l'aura directement blessé. Cependant, il reconnaît que son comportement est inexcusable tout en s'adressant directement à la jeune femme : «Je n'ai aucune excuse ou raison pour justifier ce que j'ai fait. J'ai été un véritable connard et je suis vraiment désolé et j'espère que vous allez bien. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie et ce que j'ai fait hier soir était définitivement l'une d'elles. Je te prie de m'excuser. J'essaie d'être un homme bon, mais j'ai échoué hier soir [...] Le rock and roll est fait pour sauver les gens, pas pour les détruire alors, Chelsea Lauren, je suis vraiment désolé et je comprends que tu as à faire ce que tu as à faire.» pic.twitter.com/LUdxsTQE6P — QOTSA (@qotsa) 11 décembre 2017

Son explication a suscité un flot de critiques sur les réseaux sociaux, certaines personnes souhaitant qu'il soit poursuivi pour ces faits.

