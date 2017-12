Gigi Hadid a du poil sous les aisselles dans cette vidéo

On a souvent l'impression que Gigi Hadid est absolument parfaite, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une fille comme les autres. Et comme les autres filles, elle ne pense pas toujours à se raser les aisselles.

Dans une vidéo créée par le magazine Love publiée sur YouTube lundi, Gigi Hadid vole la vedette en bougeant, donnant des coups de boxe et en dévoilant ses aisselles poilues. C'est une Gigi en vêtements de sport rouges avec des souliers de course argent qu'on voit bouger comme l'athlète qu'elle est. En effet, la belle a toujours été une grande sportive (elle a notamment fait du volley-ball pendant 12 ans) et elle pratique régulièrement la boxe, comme on peut voir dans la vidéo.

C'est la onzième vidéo que le magazine LOVE publie en ligne dans sa lignée de vidéos de l'avent, avec le mot-clic #LOVEADVENT2017. «Le calendrier de l'avent de LOVE est comme un livre de l'année d'une certaine façon», a expliqué Gigi Hadid dans une citation dans la vidéo.

On aime que Gigi s'assume avec ses poils d'aisselles, nous encourageant à accepter les nôtres!

À voir aussi: