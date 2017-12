Cette campagne est la pire des publicités pour des collants taille plus

Lorsqu'on dit que la société a évolué et que l'industrie de la mode est inclusive... ce n'est pas si vrai que cela. Regardez cette campagne publicitaire de la marque Wish.com et vous allez tomber de votre chaise tant elle va à l'encontre de tous les beaux discours dont on nous rebat les oreilles.

La marque fait la promotion de collants taille plus en faisant entrer un mannequin taille 0 ou 2 dans l'intégralité du modèle tout cela pour en démontrer l'élasticité. Honteux avez-vous dit?

Une campagne qui fait réagir dans les médias sociaux! Mais pourquoi ne faire la promotion des dits collants sur des mannequins taille plus?! Les messages se font ironiques.

I know this sounds like a bit of a crazy concept, but just stay with me...It would have made sense to just have....you know...perhaps....plus size models, model plus size tights đŸ€·đŸŸ‍♀just a thought https://t.co/AxZlLAaOzF 11 décembre 2017

"Cela peut paraître un peu fou comme concept... mais cela aurait fait du sens...de faire porter les collants taille plus par des mannequins taille plus."

"instead of showing what the tights will look like on plus size bodies, let's put them on size two women in an entirely unhelpful way."



"you're a goddamn genius Jim. Have a promotion." https://t.co/daWynjJtSl — nick carragay (@local_mistake) 10 décembre 2017

"Au lieu de montrer ces collants sur des corps taille plus, faites les porter par des femmes taille 2 ce qui est totalement inutile."

They're stolen photos from a separate ad campaign for "magic tights", meant to show how the tights won't rip no matter how much they're stretched. Wish is too cheap to take their own photos let alone hire a plus sized model. Link to actual tights in pics: https://t.co/WQGHCXV87P — Alice (@AspenJumper) 11 décembre 2017

"Wish est tellement cheap pour prendre leurs propres photos en embauchant des mannequins taille plus."