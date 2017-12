Une première tempête de neige à Montréal prévue pour mardi

On peut s'attendre à une première grosse tempête de neige mardi dans la région de Montréal. En effet, un système dépressionnaire affectera la province de lundi à mercredi, selon MétéoMédia.

Alain Roberge, météorologue à Environnement Canada, a aussi confirmé la nouvelles. Il explique qu'on devrait s'attendre à une quinzaine de centimètres de neige sur la métropole et aux environs, selon La Presse.

Il y a possibilité de poudrerie à cause de la combinaison de neige et de forts vents. La tempête devrait commencer mardi matin et se terminer mercredi.

Avant la neige, on peut s'attendre à une chute des températures, avec un maximum de -10 °C lundi. La température remontera à -2 °C mardi avant que la neige tombe, selon le Journal de Montréal. Cette journée sera aussi la plus chaude de la semaine, et le mercure redescendra par la suite. En effet, dès mercredi, la température descendra sous la moyenne saisonnière.

La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes de faire preuve de prudence sur les routes.