Êtes-vous de ceux qui, le temps des Fêtes à peine arrivé, sont déjà épuisés par les préparations, les achats de Noël et le stress, qui ne fait qu'augmenter en prévision des réceptions des Fêtes ? De ceux qui, le soir venu, n'arrivent pas à fermer l'œil de peur d'oublier quelque chose sur la liste d'achats de Noël ?

Nous avons une solution infaillible pour vous aider à retrouver l'énergie nécessaire et passer un temps des Fêtes avec le moral et l'énergie au top. En fait, c'est simple, plutôt que de remettre votre entraînement à plus tard sous prétexte d'être trop fatigué, bougez pour avoir plus d'énergie. Voici pourquoi il est important de vous accorder un petit moment actif quotidien qui vous aidera à passer à travers les préparatifs du temps des Fêtes.

Le stress et le sommeil

Le stress vous empêche de dormir et votre manque de sommeil vous stresse ? Ça devient un cercle vicieux. Un sommeil de qualité est un élément essentiel pour le bien-être et une santé optimale. Alors, si vous avez du mal à trouver le sommeil, demandez-vous ceci : « Ai-je fait suffisamment d'activité physique aujourd'hui ? » Il y a de bonnes chances que la réponse soit : non.

De plus, le stress est particulièrement néfaste en ce qui a trait au sommeil. Alors que le rythme effréné des Fêtes vous tient éveillé la nuit, le manque de sommeil ne fera qu'exacerber le stress le jour venu, sans oublier le manque d'énergie qui vous empêche d'être productif. Pire encore, le manque de sommeil peut dérégler votre cycle de sommeil. C'est pourquoi il est important de bouger régulièrement, plus particulièrement durant les périodes de stress.

D'ailleurs, les études démontrent que les gens qui font 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par semaine dorment mieux, se sentent plus alertes et sont de meilleure humeur. L'activité physique peut être un remède efficace à l'insomnie, puisqu'elle augmente la qualité et la durée de votre sommeil en diminuant votre stress et en vous épuisant physiquement. En effet, aussi peu que 10 minutes d'exercice, comme marcher ou faire du vélo, peut grandement améliorer la qualité de votre sommeil, particulièrement si vous le faites régulièrement. Sans oublier que l'exercice peut réduire le risque de développer des troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos.

Si vous ne trouvez pas le temps de bouger seul, pourquoi ne pas le faire en famille ? Les enfants comme les adultes ont besoin d'une hygiène de sommeil et d'activité physique régulière. Découvrez les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les jeunes. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire une activité physique qui vous mettra dans l'ambiance des Fêtes, comme faire un bonhomme de neige ?

Bouger, c'est bien, mais quand ?

Quel est le meilleur moment pour faire de l'activité physique ? Bien que la réponse soit personnalisée pour chacun, certains moments peuvent être privilégiés en fonction de votre rythme de vie et de vos objectifs. Certaines personnes ont beaucoup de mal à s'endormir après avoir bougé pendant la soirée, alors que d'autres n'auront aucune difficulté à tomber dans les bras d'Orphée après l'effort.

Si vous ne pouvez pas faire de l'activité physique en fin de journée, pensez à vous entraîner le matin. L'entraînement matinal permet de mieux démarrer votre journée, vous aide à intégrer cette habitude à votre routine et à ne pas utiliser la fatigue comme défaite. L'activité physique le matin a aussi un important bienfait : un sommeil de qualité le soir. Les personnes qui bougent le matin dorment plus longtemps, ont de meilleurs cycles de sommeil, et passent la plupart du temps dans les stades les plus réparateurs du sommeil que ceux qui s'exercent plus tard dans la journée.

Si l'entraînement le matin n'est pas possible, l'entraînement durant l'après-midi peut aussi profiter à votre performance et à votre sommeil. Puisque votre corps est plus chaud d'un ou deux degrés en après-midi, vos muscles peuvent travailler plus efficacement, et ce tout en diminuant les risques de blessures. En bonus, ce moment d'entraînement vous aidera à contrer l'insomnie en vous permettant de vous endormir plus rapidement le soir venu et en vous éveillant moins souvent pendant la nuit. Peu importe le moment choisi, l'important, c'est d'être actif. Ainsi, vous régulez votre cycle de sommeil et de réveil et vous vous assurez d'avoir suffisamment d'énergie pour les préparatifs des Fêtes. Petit truc : vous profiterez encore plus des bienfaits si vous bougez à l'extérieur, car votre corps absorbera naturellement la lumière du jour.

Manque de sommeil et prise de poids

Une étude présentée lors de la rencontre annuelle de Endocrine Society suggère que le manque de sommeil (aussi peu que 30 minutes lors des jours de semaine) peut augmenter le risque de faire de l'obésité et du diabète. Lors de l'étude, les participants fatigués et les participants reposés ont brûlé le même nombre de calories dans une journée, mais les participants qui manquaient de sommeil ont consommé 300 calories de plus par jour que ceux qui étaient bien reposés. En fait, le manque d'heures de sommeil peut mener à manger plus, et la tendance montre que les aliments choisis ne sont pas les plus sains. Votre corps est tellement fatigué qu'il confond le manque d'énergie avec la faim, mais comme vous êtes trop fatigué pour faire un choix santé, vous grignotez ce que vous avez sous la main.

La formule : manque de sommeil, bouger moins parce que vous êtes trop fatigué et manger plus pour trouver de l'énergie est lourde de conséquences. Plus vous demeurez dans cet état léthargique et de fatigue, plus vous êtes sédentaire, plus vous êtes sujet à prendre du poids et à développer des maladies chroniques. Donc pour 2018, vous devriez peut-être changer votre résolution de perte de poids pour une résolution de sommeil de qualité : vous aurez plus d'énergie pour bouger et faire des choix santé.

Pour revenir des vacances des Fêtes la tête pleine de souvenirs et le corps reposé, ne remettez pas votre entraînement à plus tard ! Peu importe avec qui, à quel moment et à quelle intensité, l'important c'est de bouger pour s'assurer de bien dormir le soir et d'avoir suffisamment d'énergie pour bouger le lendemain. Votre repos vous permettra d'être plus alerte, de diminuer votre stress et surtout d'avoir suffisamment d'énergie pour vous préparer aux Fêtes ! En bonus, vous aurez moins de fringales et aurez plus d'énergie pour faire des choix santé.