Le bitcoin fait ses débuts sur une bourse mondiale

Le bitcoin, mère controversée des monnaies virtuelles, a fait son baptême du feu sur une bourse mondiale dimanche au prix de 15.000 dollars l'unité.

Vers 23h20 GMT, le prix de la monnaie virtuelle montait à 15.940 dollars l'unité pour le contrat à terme dont le règlement est prévu le 17 janvier, selon les données de l'opérateur boursier américain Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Cet instrument financier permet de parier sur l'évolution et l'avenir de la monnaie virtuelle et c'est la première opportunité officielle pour les investisseurs professionnels d'investir dans le bitcoin dont ils se méfient à cause de son absence de régulation et de son manque de transparence.

La volatilité était présente dans les vingt premières minutes des échanges: le prix est par exemple monté jusqu'à 16.600 dollars l'unité avant de redescendre.

D'après Bob Fitzsimmons, le responsable des contrats à terme chez la maison de courtage Wedbush Securities, environ 150 opérations ont été effectuées dès les premières minutes.

C'est toutefois "assez calme", a-t-il déclaré à l'AFP.

Lors des échanges de pré-ouverture qui ont eu lieu 45 minutes avant le lancement officiel des transactions, le prix s'est élevé à 15.250 dollars, a encore dit M. Fitzsimmons.

Le bitcoin était ainsi à bonne distance du seuil symbolique de 17.000 dollars atteint au cours d'une ascension folle jeudi dernier sur les plateformes alternatives sur internet non régulées.

Il était difficile dimanche d'accéder au site internet du CBOE quelques minutes après le démarrage des échanges.