Juste pour rire égalera la mise pour l'Olivier de François Bellefeuille

François Bellefeuille, qui est allé cueillir le prix du meilleur vendeur pour son premier spectacle solo, a annoncé qu'il allait vendre son Olivier aux enchères et qu'il allait égaler le montant pour verser les profits au Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

Il a aussi profité de l'occasion pour dire que Juste pour rire égalerait également le montant - même s'il ne leur en avait pas encore parlé!

«Mais quand c'est dit live à la télé, c'est difficile de dire non après», a-t-il lancé.

Plus tard dans la soirée, Bellefeuille a confirmé par l'entremise de sa page Facebook que Juste pour rire égalerait bel et bien le montant de la mise : «100 % du montant de la vente sera donné au regroupement des CALACS. Vous avez la chance d'avoir un Olivier chez vous en aidant une bonne cause! De plus, je m'engage à égaler le montant de la mise... ET on me confirme que Juste Pour Rire fera de même, ce qui triplera le montant final.»

» Pour participer à l'enchère, c'est ici!

