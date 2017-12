Adamo et Alexandra remportent la finale tumultueuse d'«Occupation Double Bali»

Après des semaines de romance, de voyages à faire rêver et de bisbille, le Québec a finalement couronné Adamo et Alexandra comme couple gagnant d'Occupation Double Bali.

Une finale au cours de laquelle se sont succédés rapprochements, moments de malaise, paysages paradisiaques, soirées endiablées, tours de voitures de luxe, etc.

Joanie et Sansdrick...

La question qui était sur toutes les lèvres n'étaient toutefois pas de savoir quel couple allait remporter la maison Bonneville et les nombreux prix au terme de l'aventure, mais si Joanie et Sansdrick formaient toujours «un couple».

La production a rapidement donné le ton alors que Joanie a reproché d'entrée de jeu à Sansdrick d'être trop distant lorsqu'ils sont en public.

Lors d'un souper on ne peut plus malaisant, Sansdrick a ensuite souligné à Joanie le nombre de fois qu'elle avait déclaré qu'ils étaient trop différents tout en réaffirmant qu'ils ne s'enduraient tout simplement pas et qu'ils ne seraient probablement plus ensemble dans la vraie vie.

«Je me sens comme le jouet d'un chien», a alors exprimé la diplômée en psychologie, affirmant que son hésitation entre Sansdrick et Philippe n'avait pas été un jeu et qu'elle désirait réellement choisir la meilleure personne pour elle.

MAIS, dès que l'alcool et la musique ont de nouveau fait partie de l'équation, le couple le plus controversé de la dernière saison se sont rapprochés de nouveau... pour un certain temps...

Les exclus s'en mêlent

L'animateur Jay Du Temple avait ensuite une «belle» surprise pour les finalistes, dévoilant une vidéo dans laquelle les exclus ont été invités à se prononcer sur les trois couples.

Si Pascal-Hugo et Jessie ont fait l'unanimité, on ne peut pas en dire autant de Joanie et Sansdrick et Adamo et Alexandra.

Sans surprise, la majorité des exclus ont exprimé leurs doutes sur Joanie et Sansdrick, tandis que les opinions étaient divisées entre incompréhension et optimisme pour Adamo et Alexandra.

Un épisode qui a néanmoins rapproché les deux couples les plus critiqués.

Plus tard, Joanie et Sansdrick ont pu profiter d'une activité sous-marine pour vivre un autre moment d'accalmie.

La dernière nuit

Les trois couples ont pu ensuite vivre une dernière nuit à Singapour dans des suites des hôtels les plus luxueux de la région.

Et encore une fois, la bisbille était au rendez-vous lorsque Sansdrick a voulu aborder la question du souper de vérité et de l'après-Occupation Double avec Joanie.

Malgré tout, les deux ont confirmé que malgré les prises de bec qui se suivent et se ressemblent, tous deux ne peuvent ignorer les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.

Pour leur part, Adamo et Alexandra ont continué de s'apprivoiser et de vivre leur relation à leur rythme.

Et les gagnants sont...

Avant de dévoiler le nom des gagnants, Jay Du Temple a confirmé qu'Occupation Double et lui-même seront de retour sur les ondes de V à l'automne 2018.

En direct du Vieux-Port de Montréal, Jay Du Temple a finalement couronné Adamo et Alexandra comme grands gagnants d'une saison qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs.

La traditionnelle Heure de vérité sera diffusée dimanche prochain, à 18h30, sur les ondes de V.

