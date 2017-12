Des fausses images de paparazzi pour la nouvelle collection de Yeezy

Si Kanye West déteste les paparazzis, il les utilise aussi à son avantage. En effet, le rappeur a créé le lookbook de la sixième saison de sa marque Yeezy en mettant en scène sa femme et sa muse, Kim Kardashian West, se faisant prendre en photo par des paparazzis. Ceci dit, c'est arrangé avec le gars des vues.

Les images ont été photographiées par un faux paparazzi et les looks ont été stylés par nulle autre que Carine Roitfeld.

Chaque look vient avec une activité, et les légendes sont écrites comme un tabloïd l'écrirait. On peut y voir Kim mettre du gaz dans sa voiture, faire des commissions, aller à son entrepôt, prendre un café et même acheter une Kit Kat!

Toutes les photos peuvent être vues sur la page Yeezy Supply, où les gens peuvent aussi acheter les vêtements de la marque. Cependant, les vêtements sont dispendieux et si vous êtes intéressés à les commander pour les avoir bientôt, il va falloir vous armer de patience. En effet, la précommande sera expédiée seulement le 1er mars prochain.

Si pour le lancement de la cinquième saison, le rappeur avait fait les choses en grand pendant la Semaine de la mode de New York aux studios Pier 59, il a plutôt opté pour un lancement non-traditionnel pour la sixième saison. Effectivement, c'est à travers les médias sociaux (Twitter et Instagram) que Kanye a lancé sa collection.

Comme pour les saisons précédentes, la collection adhère à la thématique de couleurs neutres, mais elle offre aussi des pièces en bleu pâle, brun, noir et gris, selon CR Fashion Book.

La collection inclut des robes, des shorts, des tops courts, un coton ouaté, des talons hauts, des souliers de courses et surtout, des manteaux. En effet, les manteaux comme celui en denim et en flanelle et le brun en coton sont nos pièces préférées de la collection.

Si malgré les prix dispendieux et les délais de livraison, vous êtes intéressés à recréer le look de Kim Kardashian West, c'est ici que vous pouvez voir toutes les pièces des 16 looks de la sixième collection Yeezy.

C'est dans une esthétique minimaliste que le rappeur présente ses produits. En effet, si sur les médias sociaux, tous les looks sont expliqués avec une légende de l'activité de Kim, il n'y a rien d'écrit sauf la description des produits sur le site web de Yeezy.

Qu'on aime ou pas l'esthétique Yeezy, l'idée du lookbook est tout de même astucieuse à souhait!

