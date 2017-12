Un gros lot de 60 M$ pour le Lotto Max de vendredi

Le Lotto Max offrira un gros estimé à 60 M$ vendredi, alors que 15 «Maxmillions» de 1 000 000 $ seront également tirés.

Depuis le lancement de cette loterie, 21 gros lots ont été remportés au Québec, dont 2 qui s'élèvent à 60 000 000 $, aux tirages des 10 février et 6 janvier 2017. Il s'agit des plus importants gros lots jamais gagnés au Québec.

De plus, 3 gros lots de 55 000 000 $ ont été gagnés les 2 juin 2017, 21 avril 2017 et 17 juillet 2015. Trois autres gros lots de 50 000 000 $ ont été remportés aux tirages des 6 mai 2016, 31 mai 2013 et 6 juillet 2012. Les 21 cagnottes ont totalisé plus de 723 millions de dollars!

Plusieurs lots de 1 M$ ou plus ont été remportés au Québec, dont 83 Maxmillions et qutre lots de la catégorie 6/7+C. Au total, les Québécois ont remporté environ 1,6 G$ avec le Lotto Max.