Trump regarde jusqu'à 8 heures de télévision par jour

Le président Donald Trump, qui a déclaré le mois dernier qu'il est trop occupé à « lire des documents » pour regarder la télévision, passe jusqu'à 8 heures devant l'écran chaque jour, selon un nouveau rapport.

Des employés de la Maison-Blanche ont raconté au New York Times que Trump regarde la télévision au moins 4 heures, et parfois jusqu'à deux fois plus, par jour.

« Vers 5h30 du matin, le président Trump se réveille et écoute la télévision dans la chambre principale de la Maison-Blanche », rapporte le Times. « Il retourne à CNN pour des nouvelles, passe à Fox & Friends et regarde parfois le Morning Joe de MSNBC parce que ça le met en route pour la journée », soupçonnent ses amis.

La télévision sert de « munition » pour ses débordements sur Twitter, selon le Times. Personne n'est autorisé à toucher la télécommande, sauf lui et le personnel technique. Et s'il rate un segment important, il le regarde plus tard ce qu'il appelle son «Super TiVo».

Il y a une télévision de 60 pouces dans la salle à manger de la Maison-Blanche que Trump garde à l'œil pendant les réunions, selon le NYT. Il aime Jeanine Pirro de Fox News, Sean Hannity et Laura Ingraham.

Parlant aux journalistes à bord d'Air Force One lors de son voyage en Asie le mois dernier, Trump a rejeté l'idée qu'il a le temps pour la télévision. La raison: les documents.

« Croyez-le ou non, même quand je suis à Washington ou à New York, je ne regarde pas beaucoup la télévision », a déclaré Trump. « Je sais qu'ils aiment dire ça. Les gens qui ne me connaissent pas, ils aiment dire que je regarde la télévision - les gens avec de fausses sources. Vous savez, faux journalistes, de fausses sources. »

Il a ajouté: « Mais je ne regarde pas beaucoup la télévision. Principalement à cause des documents. Je lis des documents. Beaucoup. Et différentes choses. En fait, je lis beaucoup plus - je vous lis beaucoup plus que je ne regarde la télévision ».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

