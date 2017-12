Saoirse Ronan a de l'acné dans «Lady Bird» et ça fait jaser

Si l'acné fait partie du quotidien de nombre d'adolescents et de jeunes adultes, il est rare qu'on en voit sur les visages des acteurs au cinéma ou à la télévision (mis à part les cicatrices d'acné de Bill Murray).

Ceci dit, dans Lady Bird, réalisé par Greta Gerwig, on voit Saoirse Ronan, 23 ans, qui joue Christine «Lady Bird» McPherson, avec de l'acné sur le visage.

"★★★★ #LadyBird bursts with wit, humanity, joy and truth," raves @AP. This holiday, see it with someone you're thankful for. #ILoveLadyBird Une publication partagée par Lady Bird (@ladybirdmovie) le 16 Nov. 2017 à 11h11 PST

«Je n'ai jamais eu une mauvaise peau avant, mais parce que j'étais vraiment fatiguée et que je portais beaucoup de maquillage, j'ai commencé à avoir de l'acné. J'ai commencé à avoir des boutons, et je ne savais pas comment composer avec ça», explique-t-elle en entrevue avec Racked. «Et quand nous étions en train de faire des tests caméra pour le film, notre maquilleuse Jackie (Jackie Knowlton) m'a demandé comment je me sentirais si on ne les couvrait pas. Heureusement, je ne me sentais pas vulnérable à propos de ça!» admet-t-elle.

Critics are calling it "the best mother-daughter movie since Terms of Endearment." Fall in love with #LadyBird — Now Playing! Une publication partagée par Lady Bird (@ladybirdmovie) le 13 Nov. 2017 à 13h35 PST

En effet, Ronan a plutôt vu la situation d'un oeil positif. Elle a trouvé que c'était une bonne opportunité pour montrer la réalité de son personnage de 17-18 ans parce que plusieurs personnes ont une mauvaise peau pendant cette période. «J'espère que ça va aider les jeunes - et quiconque qui a de la difficulté avec sa peau - à connecter avec le personnage.»

Et ça a fonctionné, parce que les réactions positives n'ont pas tardé à se faire entendre sur les médias sociaux.

«Le fait que Saoirse Ronan a de l'acné dans Lady Bird, merci Jésus», a tweeté @bluegreenfelds.

the fact that saoirse ronan has acne in lady bird thank you jesus — love, baby grinch (@bluegreenfelds) 22 novembre 2017

«Je voulais détester Lady Bird mais j'ai souri et j'ai pleuré à la fin. Bravo à Greta Gerwig. Ma partie préférée était le cache-cernes de la mère et les cicatrices d'acné de Saoirse Ronan», a tweeté @lamisac.

i wanted to h8 lady bird but i cracked 1 smile and cried @ the end. congrats to greta gerwig. my fave part was the mom's undereye concealer and saoirse ronan's acne scars also the end — lovely lamisa thots (@lamisac) 6 décembre 2017

«L'acné de Saoirse Ronan dans Lady Bird pour meilleur maquillage», a écrit l'utilisateur @JeremyRMedina.

Saoirse Ronan's acne in Lady Bird for Best Makeup — Jeremy needs to have cheaper hobbies (@JeremyRMedina) 28 novembre 2017

«Saoirse Ronan est tellement belle sans maquillage dans Lady Bird. Jouer le rôle d'une étudiante au secondaire avec des cicatrices d'acné. Une icône», a tweeté Anna Sun.

Saorse Ronan is so beautiful with no makeup in LadyBird. Playing the part of a high school senior with acne scars. an icon. — Anna Sun 🌞 (@AnnaPrice19) 27 novembre 2017

«J'ai réalisé que l'acné de Saoirse Ronan dans Lady Bird était vraie, et maintenant je pense qu'elle mérite un Oscar», a écrit Tessa Strain.

Found out Saoirse Ronan's acne in Lady Bird was real, and now I think she deserves an Oscar. — Tessa Strain (@tessastrain) 21 novembre 2017

Comme la diversité des corps au cinéma et dans les médias, il est important de voir une diversité de conditions de peau. Si personne n'aime avoir de l'acné, c'est pourtant un problème courant. En effet, 90% des adolescents et une femme sur cinq souffrent d'acné, selon la Société canadienne de l'acné et de la rosacée.

Le fait qu'une actrice comme Saoirse Ronan assume son acné sur grand écran permet ainsi à d'autres jeunes de non seulement s'accepter avec leurs boutons, mais aussi de s'identifier au personnage de Lady Bird.

On applaudit l'initiative de Ronan et de sa maquilleuse, parce que c'est vraiment rafraîchissant de voir que les vedettes aussi ont de l'acné, et que ça fait partie de la vie!

