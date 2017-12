Les images impressionnantes des fumées des incendies en Californie vues de l'espace

Attisés par des vents parfois dignes d'un ouragan de catégorie 1, les incendies poursuivaient ce jeudi 7 décembre leur course galopante dans la région de Los Angeles où des ordres d'évacuation affectant des centaines de milliers de personnes se multipliaient, y compris au cœur de la métropole californienne.

Au moins 230 000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le départ des premiers feux lundi à travers cette région du sud de la Californie, dans l'ouest des Etats-Unis.

Sur les réseaux sociaux, l'astronaute de la Nasa Randy Bresnik ainsi que la Station spatiale internationale ont publié des impressionnants clichés des fumées de ces incendie vues de l'espace, comme on peut le voir ci-dessous.

Thank you to all the first responders, firefighters, and citizens willing to help fight these California wildfires. #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/TyeGx4z85Q — Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 7, 2017

I was asked this evening if we can see the SoCal fires from space. Yes Faith, unfortunately we can. May the Santa Ana's die down soon. #Californiawildfire pic.twitter.com/qNzjTjWa4t — Randy Bresnik (@AstroKomrade) December 6, 2017

Expedition 53 @NASA_Astronauts aboard the International Space Station took these photos of the California wildfires in the Los Angeles area the week of December 4, 2017. pic.twitter.com/9XNGQFWCtJ — Intl. Space Station (@Space_Station) December 6, 2017

