Les 10 meilleures séries originales Netflix en 2017

Netflix a lancé près de 1000 heures de contenu original en 2017. Comme il y a environ 8 760 heures dans une année, et que nous passons la majeure partie de notre temps à travailler et à dormir, vous n'avez probablement pas écouté l'entièreté des séries et des films proposés par la plateforme.

Les séries originales de Netflix sont devenues un genre en soi cette année et ont attiré énormément l'attention. Les articles à ce sujet sont nombreux. Par exemple sur le site de musique Pitchfork, 50 articles traitent exclusivement de Stranger Things.

Netflix a dépensé environ 6 milliards de dollars pour développer du contenu original en 2017 et a déjà annoncé qu'elle dépensera 8 milliards de dollars au courant de la prochaine année.

Ainsi, l'entreprise peut se permettre de mettre en lumière toutes sortes de projets qui n'auraient jamais vu le jour à la télévision traditionnelle: pensez à des films nuancés et bien écrits, mais plus lents, ou des comédies de niche moins lucratives. Cela pourrait se terminer puisque les concurrents - qui tirent la plus grande partie de leur argent en dehors de la vente d'abonnements en continu - ont la possibilité d'investir dans des projets de plus grande envergure (comme le projet Lord of the Rings d'Amazon) qui pourraient noyer les projets plus discrets de Netflix.

Ci-dessous, une liste des 10 meilleures séries originales de Netflix en 2017.

1. Master of None

Début de la saison 2: 12 mai

Master of None trouve l'équilibre parfait entre avoir beaucoup à dire sur l'expérience humaine contemporaine et être assez drôle pour ne pas devenir ennuyeux. La dernière saison lui a valu un Emmy pour le meilleur scénario d'une série comique.

Durée: 10 épisodes de ~ 30 minutes

Actor Aziz Ansari from the Netflix series "Master of None" arrives at the 68th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California U.S., September 18, 2016. REUTERS/Lucy Nicholson

2. Lady Dynamite

Début de la saison 2: 10 novembre

C'est la série humoristique la plus innovante et créative présentement. La série aborde les difficultés à gérer un problème de santé mentale tout en rêvant de réussir dans le secteur du divertissement. Une satire forte de Netflix.

Durée: 8 épisodes de ~ 30 minutes

3. BoJack Horseman

Début de la saison 4: 8 septembre

Encore une saison fantastique de la série préférée d'un nombre grandissant d'admirateurs. Cette saison a examiné l'aspect potentiellement générationnel de la dépression, tout restant humoristique. Chaque épisode est bourré de critiques sur la société.

Durée: 12 épisodes de ~ 30 minutes

4. American Vandal

Début de la saison 1: 15 septembre

Beaucoup se sont désintéressés en raison du concept, une parodie de Making a Murderer et Serial, qui base l'intrigue sur un jeune qui a dessiné des pénis sur les voitures de ses profs. Au lieu d'être bon marché ou vulgaire, l'émission est un portrait incisif des drames du crime et de la culture de la jeunesse actuelle.

Durée: 8 épisodes de ~ 30 minutes

5. Mindhunter

Début de la saison 1: 13 octobre

Centrée sur la rivalité des «gentils» contre les «méchants», cette série est sans doute la plus traditionnelle de cette liste. L'émission examine la nature même de la moralité et la mince frontière entre le bien et le mal.

Durée: 10 épisodes de ~ 60 minutes

6. Stranger Things 2

Début de la saison 2: 27 octobre

Stanger Things est une des séries les plus populaires dernièrement, et possiblement le joyau de Netflix. La deuxième saison était plus incertaine que la première, mais elle était à peu près aussi amusante.

Durée: 9 épisodes de ~ 50 minutes

7. GLOW

Début de la saison 1: 23 juin

Réexaminer une ligue de lutte féminine à partir des années 1980 a été un choix gagnant pour le climat politique et social actuel. Il était difficile de ne pas encourager les personnages variés et uniques de la série, malgré leurs failles.

Durée: 10 épisodes de ~ 30 minutes

8. Alias Grace

Début de la 1: 3 novembre

Cette série a été éclipsée par une autre adaptation d'un roman de Margaret Atwood sortie cette année, La Servante écarlate. La présentation de l'histoire de 1843 met en scène une servante immigrée d'Irlande reconnue coupable de meurtre. L'émission fait plusieurs parallèles avec différents arguments féministes d'aujourd'hui.

Durée: 6 épisodes de ~ 60 minutes

9. Unbreakable Kimmy Schmidt

Début de la saison 3: 19 mai

Lorsque cette série a débuté en 2015, il y avait peu de contenue original sur Netflix et beaucoup de gens ont regardé cette comédie. Cette année, l'émission semblait se perdre devant l'abondance de choix disponibles sur le site. C'est dommage, car c'était encore aussi drôle.

Durée: 13 épisodes de ~ 30 minutes

10. Narcos

Début de la saison 3: 1 septembre

La dernière saison devait faire face à la perte d'une de ses principales têtes d'affiche, et ç'a été une réussite. Narcos présente les meilleures séquences d'action des séries offertes par Netflix.

Durée: 10 épisodes de ~ 50 minutes

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été adapté l'anglais.