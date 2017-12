Donald Trump s'en prend à Trudeau devant ses partisans

Le président des États-Unis, Donald Trump, a régalé ses partisans lors d'un rassemblement en Floride vendredi soir en leur racontant un différend qu'il a eu avec le premier ministre du Canada, saupoudrant son récit de statistiques douteuses sur le commerce international.

M. Trump a révélé à la foule qu'il avait eu une discussion à huis clos avec Justin Trudeau au sujet de la balance commerciale des États-Unis avec le Mexique et le Canada.

Le président a relaté cette anecdote dans la partie de son discours durant laquelle il a dénoncé les mauvaises ententes commerciales, soutenant que c'était l'une des raisons pour lesquelles il avait remporté l'élection présidentielle de 2016, et réitéré sa promesse d'annuler ou de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Donald Trump s'est plaint que les États-Unis avaient un déficit commercial de 71 milliards $US avec le Mexique et qu'ils avaient également un déficit avec le Canada. C'est à ce moment qu'il a rapporté sa conversation avec M. Trudeau, qui a apparemment soutenu que les États-Unis n'avaient aucun déficit commercial avec le Canada.

«J'aime beaucoup le premier ministre. Le premier ministre Trudeau. Un gars très gentil. Un bon gars. Non, je l'aime bien. Mais nous avons eu cette réunion. Il a dit: "Non, non, vous avez un excédent commercial." J'ai répondu: «Non, ce n'est pas le cas." Il a répliqué: «Non, non, vous avez un excédent commercial"», a affirmé M. Trump.

«(M. Trudeau) a dit: "Je vous dis que le Canada a un déficit avec les États-Unis". J'ai demandé à mes gens, devant beaucoup d'autres gens, j'ai dit: "Allez vérifier."»

Il a ajouté que son personnel avait découvert que Justin Trudeau n'avait pas tenu compte de certains éléments importants relativement au commerce des marchandises. «(M. Trudeau) avait raison. Sauf qu'il avait oublié deux catégories: le bois d'oeuvre et l'énergie. Sinon, il avait raison. Mais quand on additionne tout, nous avons en fait un déficit de 17 milliards $ avec le Canada.»

Ce n'est pas ce que disent les statistiques de son propre gouvernement.

Les chiffres fournis sur le site web du bureau des U.S. Trade Representatives (USTR), ceux qui sont chargés de gérer les négociations pour l'ALÉNA, brossent un portrait bien différent de celui présenté par Donald Trump. À propos de la balance commerciale de l'an dernier, le site indique: «L'excédent commercial des États-Unis pour le commerce des marchandises et des services avec le Canada était de 12,5 milliards $US en 2016.»

Cela comprend un important excédent de 24,6 milliards $ du côté des services atténué par un déficit de 12,1 milliards $ sur le plan des marchandises.

Les données de Donald Trump au sujet du Mexique étaient aussi erronées. Selon le site web des USTR, le déficit commercial des États-Unis avec le Mexique était de 55,6 milliards $ en 2016, soit environ 15 milliards de moins que les chiffres avancés par le président.

Certains économistes estiment que les balances commerciales ne sont pas nécessairement de bons barèmes pour évaluer la réussite d'une entente commerciale. Ils soulignent que l'économie américaine a connu une bonne année en 2017 alors que le déficit commercial du pays continue d'augmenter.

M. Trump a plusieurs fois menacé de se retirer de l'ALÉNA afin d'exercer de la pression sur le Mexique et le Canada à la table des négociations.

Le gouvernement mexicain a prévenu qu'il cesserait de négocier si le président américain se prévalait de la clause permettant à un pays de quitter l'ALÉNA, mais Ottawa n'a pas fait de menace en ce sens.

Durant le rassemblement de vendredi soir en Floride, Donald Trump a déclaré: «Avec un peu de chance, nous allons conserver l'ALÉNA. Mais il y a une chance que nous ne le gardions pas. Et c'est correct.»