Ce chalet minimaliste sur pilotis est à couper le souffle

Le Mont-Sainte-Anne est connu comme le paradis des skieurs au Québec, et la maison High House à Saint-Ferréol-les-Neiges a une vue directement dessus. C'est surtout une merveille d'architecture conçue par le studio parisien d'architecture et de design sur mesure Delordinaire, qui a aussi un bureau à Montréal.

Le magnifique chalet de luxe est sur pilotis pour créer une zone de plancher au rez-de-chaussée protégée avec un four extérieur. La maison joue avec les limites entre les zones extérieures et intérieures pour que les gens puissent se réunir dans des espaces immergés dans la nature. Ceci créé un endroit inhabituel où les gens peuvent être dans la nature tout en étant protégés des éléments.

De plus, les pilotis permettent à la maison une élévation hors du commun, au-delà des arbres, ce qui lui donne une vue incroyable sur le mont. La maison a été faite avec un revêtement de béton blanc et de panneaux d'acier ondulés sur le toit.

De plus, la maison est conçue de façon à permettre à la lumière d'entrer directement dans la maison et ce, à tout heure du jour.

La High House a fière allure, et un look différent l'été et l'hiver. Si pendant la saison froide, la maison se camoufle dans la neige, pendant l'été, on peut repérer la silhouette blanche de loin.

On ne sait pas qui est propriétaire de la maison sur pilotis, mais on ne dirait pas non à un petit séjour...