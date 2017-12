Première offensive pour la Coalition des humoristes

The Canadian Press Images

La Coalition des humoristes, le groupe qui s'affaire présentement à mettre sur pied le nouveau Festival du rire de Montréal, lance une première offensive pour démontrer son positionnement social et appuyer les victimes d'agressions sexuelles.

Ainsi, le 24 avril 2018, à l'Olympia de Montréal, se tiendra le première édition du spectacle-bénéfice Vive ton courage, dont les profits seront remis au Regroupement québécois des CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel), à la Fondation Marie-Vincent et à l'organisme La Traversée, pour soutenir des initiatives venant en aide aux personnes touchées par des abus.

Vive ton courage prendra la forme d'une grande soirée humoristique animée par Patrick Groulx et Mélanie Ghanimé. La liste des participants fait saliver : déjà, François Bellefeuille, Véronic DiCaire, Mélanie Couture, Jean-Thomas Jobin, Maude Landry, Sylvain Larocque, Dominic Paquet, Laurent Paquin, Martin Petit, Mario Tessier, Silvi Tourigny et Mike Ward ont déjà confirmé leur présence, et d'autres noms devraient s'ajouter d'ici la date de l'événement.

La mise en scène du collectif sera l'œuvre de Réal Béland et Marie-Christine Lachance, laquelle a déjà été derrière le premier one man show de François Bellefeuille, notamment. On parle déjà de Vive ton courage comme d'un rassemblement annuel récurrent.

Formée après que les agissements d'inconduite sexuelle allégués de Gilbert Rozon eurent éclaté au grand jour, en octobre, la Coalition des humoristes tient à démontrer sa solidarité envers celles qui ont osé dénoncer le grand manitou de Juste pour rire et d'autres personnalités influentes, et aspire de cette façon à poser une première brique à l'édifice de l'évolution des mentalités.

«Puisque tout changement demande courage, persévérance et solidarité, c'est un engagement de longue durée que promet la Coalition des humoristes en soutien au courage de nos amies, peut-on lire dans le communiqué envoyé par la Coalition, vendredi. Notre vivre ensemble a besoin de solidarité, et le rire ensemble, des humoristes qui se mobilisent. Cette soirée sous le signe de l'humour se veut un appel d'entraide, d'espoir et d'encouragement indéfectible.»

«Les femmes qui ont élevé la voix, debout, et qui ont brassé notre société avec courage l'ont fait pour le bien de tous et de toutes, a ajouté Mélanie Couture, au nom de ses collègues de la Coalition. C'est notre devoir d'humains de s'assurer qu'elles ont accès non seulement à notre appui, mais aussi au soutien professionnel qui les aidera à cheminer dans cette reprise du pouvoir sur leur vie. Personne ne devrait avoir à souffrir dans la honte et dans le silence.»

La Coalition des humoristes dévoilera par ailleurs prochainement des informations sur son premier Festival du rire, qui se tiendra bel et bien à l'été 2018, mais qui adoptera un nouveau nom officiel. Certains éléments de programmation seront également annoncés bientôt.

Les billets pour le rendez-vous Vive ton courage sont dès maintenant en vente via le site de l'Olympia (https://www.olympiamontreal. com/). On peut également aider les trois organismes épaulés par la Coalition, le Regroupement québécois des CALACS (http://www.rqcalacs.qc.ca/)

la Fondation Marie-Vincent (https://marie-vincent.org/) et La Traversée (http://latraversee.qc.ca/) en consultant leur site web.

