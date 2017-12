Le chien de Carrie Fisher sera dans « Star Wars 8: The Last Jedi »

Carrie Fisher est décédée il y a bientôt un an, le 27 décembre 2016. On pourra découvrir l'actrice pour la dernière fois au cinéma dans l'épisode 8 de la saga "Star Wars", campant le rôle emblématique de la princesse Leïa. ​​​

Carrie Fisher avait adopté un petit bulldog français qu'elle avait appelé Gary et qu'elle emmenait partout sur les tournages mais aussi aux avant-premières. Tant et si bien que le chien s'est invité dans le huitième volet de l'épopée intergalactique de Disney, le rêve de nombreux fans.

C'est une internaute qui a interpellé Rian Johnson sur Twitter pour confirmer ses doutes, une photo de Empire à l'appui.

"On veut savoir si vous pouvez confirmer que ce mignon petit alien est un "Gary de l'espace" dans "The Last Jedi"."

Le réalisateur a répondu à cette question en confirmant qu'il s'agissait bien du chien de Carrie Fisher qui avait inspiré cette petite créature présente en arrière-plan.

Le bulldog est une vraie star sur les réseaux sociaux. Il "possède" notamment un compte Instagram suivi par 160 000 personnes mais aussi son propre compte Twitter, où Gary rend régulièrement hommage à la "princesse" disparue. Le chien a d'ailleurs "confirmé", comme un vrai acteur, son caméo dans le prochain film de la saga intergalactique.

Yes! The Last Jedi director @rianjohnson has made it official. I'm in the new #StarWars movie! Look for me! pic.twitter.com/DdN5IfXewp — Gary the Dog (@Gary_TheDog) December 7, 2017

Oui! Rian Johnson, le réalisateur de "The Last Jedi" l'a confirmé. C'est officiel. Je suis dans le nouveau film "Star Wars". Regardez moi!"

Just watched the new trailer of The Last Jedi and my mom looks more beautiful than ever. #garymisseshismom #garyloveshismom #garyloveshisfans #garyfisher #thelastjedi #starwars Une publication partagée par Gary Fisher the Dog (@garyfisher) le 9 Oct. 2017 à 19h36 PDT

Autre caméo de prestige, Rian Johnson a déjà révélé que les deux héritiers de la couronne britannique, les Princes Harry et William, incarneront pour leur part des Stormtroopers dans ce nouvel épisode de l'épopée intergalactique tout comme Tom Hardy ("Dunkerque"), qui succombera au côté obscur de la Force.

Dans "Star Wars 7: Le réveil de la force", c'était l'agent 007, Daniel Craig, qui avait enfilé l'armure d'un Stormtrooper chargé de surveiller Rey, prisonnière de Kylo Ren dans la planète Starkiller. En outre, Gwendoline Christie ("Top of the Lake: China Girl", "Game of Thrones") ou encore Simon Pegg ("Star Trek", "Le dernier pub avant la fin du monde") ont aussi fait des apparitions dans le film.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

